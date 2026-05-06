大阪世博逾百電動巴士「曬太陽」　假生產公司拒「回水」

去年在大阪舉行的世界博覽會，採用的偽裝日本製中國電動巴士因為日本政府檢查發現安全隱患，原本接手的大阪地鐵公司只能將逾百部巴士閒置在空地。大阪地鐵公司因此要求購入的「EV Motor Japan」歸還購入巴士的費用、支付違約金及收回車輛，不過有關公司卻拒絕解除金約。

去年大阪世博會，大阪地鐵引入190部的電動巴士，協助遊客從大阪各地前往會場。然而在展覽期間，該批巴士不時出現意外，包括有轉向及煞車問題。在世博會後的10月，日本國土交通省對317部的巴士進行檢查，結果發現超過3成的車輛有煞車系統問題，有78部更是違反日本的安全標準。因此大阪地鐵以有關的電動巴士未能確保長期的安全性，故停用該批車輛。