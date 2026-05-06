日本男子與ChatGPT對話數月 突襲擊妻子無精神病史

人工智能(AI)或聊天機械人普及衍生社會和家庭問題。過去有人因而產生妄想，甚至步向死亡，日本一對夫婦則因丈夫沉迷聊天機械人ChatGPT，而對妻子家暴，影響夫妻感情；丈夫更說沒有ChatGPT，甚麼都做不了。

英國廣播公司(BBC)中文版上載這對夫婦的訪問片段，稱該名日本丈夫與ChatGPT高度投入對話數月，精神崩潰後襲擊了妻子，而他並沒有精神病史。妻子在訪問中說，「我被推倒在床墊上，兩隻手都被按住了。我試圖反抗，但雙手無法用力」。報道指，那名丈夫是一名神經科醫生，初時只是用ChatGPT來討論工作，最後卻變成過度依賴，以及變得暴力。他說，「我覺得沒有ChatGPT，自己就甚麼都做不了，覺得可以完全把自己交給它。」