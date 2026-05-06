新加坡教育部修例 校園欺凌者最高面臨3下鞭刑處罰

新加坡教育部近日發布最新指引，對於校園欺凌等嚴重違規行為，「鞭打」可作為處罰之一，這項新規定引發關注。教育部長李智陞周二(5日)在國會答詢時強調，鞭刑僅在其他管教方式無效時才會採用，也制訂嚴格執行的規範以及保護機制。

世衛去年發表報告指，現有科學證據顯示，對兒童施行體罰不僅存在多重風險，亦無正面效果。人權組織多年來一直關注新加坡在教育及司法體系中保留體罰制度。其中，教育部上月15日推出一連串更為嚴格的校園管理措施，藉此協助學校處理欺凌及其他嚴重違規行為。其中規定，校園欺凌情節嚴重者，最重可被處以3下鞭打。