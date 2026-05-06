新加坡教育部修例 校園欺凌者最高面臨3下鞭刑處罰

新加坡教育部近日發布最新指引，對於校園欺凌等嚴重違規行為，「鞭打」可作為處罰之一，這項新規定引發關注。教育部長李智陞周二(5日)在國會答詢時強調，鞭刑僅在其他管教方式無效時才會採用，也制訂嚴格執行的規範以及保護機制。
世衛去年發表報告指，現有科學證據顯示，對兒童施行體罰不僅存在多重風險，亦無正面效果。人權組織多年來一直關注新加坡在教育及司法體系中保留體罰制度。其中，教育部上月15日推出一連串更為嚴格的校園管理措施，藉此協助學校處理欺凌及其他嚴重違規行為。其中規定，校園欺凌情節嚴重者，最重可被處以3下鞭打。
國會議員對此提出質詢，關注哪些情況下會動用鞭打處罰。李智陞回應指，僅在學生行為嚴重且其他紀律處分均無法發揮效用時，學校才會考慮採取鞭刑。
李智陞強調，為確保學生安全，學校須依照明確程序辦理，包括需經校長批核，並由具授權資格的教師執行。此外，依新加坡法規，女性不得施以鞭刑，因此上述新規定僅適用於男學生。
李智陞也指出，學校評估是否採取鞭刑時，會綜合考慮學生的成熟程度，以及該處罰是否有助於涉事學生理解其欺凌行為的後果並改正錯誤。事後，學校亦會持續關注學生的身心狀態及改善情況，必要時提供輔導及支援。