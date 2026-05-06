成田機場金粉走私案激增 33人全來自香港涉款逾12億日圓

日本成田機場連月接連偵破多宗黃金走私案件，手法大同小異，懷疑是犯罪集團所為。當地海關指，今年初以來，被偵破的33宗偷運黃金案，犯案者全部來自香港，涉額達12億日圓(約6,000萬港元)，當中30宗涉及偷運黃金粉末，有人把多達2.7公斤的金粉藏於體內。同類案件數目更已逼近去年全年水平，情況引起當局高度關注。 東京海關成田分署表示，今年1至3月期間，共查獲33宗黃金走私案件，涉案人士全由香港出發。被截獲的黃金總量約46公斤，數字已超越去年全年約31公斤的檢獲量，顯示問題正急劇惡化。

以保鮮膜或避孕套等包裝藏於體內 據報在這些案件中，大約30人採用相同方式犯案，把金粉分裝成每份約200克，再以保鮮膜或避孕套等物品包裝藏於體內帶入日本，以避開行李檢查，顯示走私手段日趨精細化。海關並指，不少涉案者是中高年女性，但亦有男性。涉案者多聲稱相關黃金屬自用用途，但由於作案手法高度一致，當局懷疑背後可能有組織操控。 日本當局分析，走私黃金個案大增，與地區稅制不同有關。由於香港購買黃金毋須繳納消費稅，而日本則徵收一成消費稅，不法之徒遂利用兩地制度差異，把黃金由運往日本後重新提煉成金塊，再出售圖利，最少可以賺取消費稅差價。國際局勢波動推高黃金價格，使其成為受追捧的避險資產，也間接助長走私活動增加。

去年底加大打擊力度 可直接沒收 當局認為相關非法行為短期內仍會增加，去年底已加大打擊力度，包括可直接沒收未經許可輸入的黃金，有異於過往部分個案只需補交稅款及罰款；相關罰款亦已提高，並已引入更高精度的金屬探測設備，提升偵緝能力。