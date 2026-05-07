伊朗外長開戰後首訪華 傳美伊接近同意結束戰爭

美以伊戰事持續超過2個月，來自調停中間人巴基斯坦的消息人士稱，美國與伊朗接近達成備忘錄，結束這場戰爭。美國總統特朗普於美國時間周三早上在社交網發文稱，若「伊朗同意其之前已同意的條件」戰爭將結束；帖文無提到具體的條件。但伊朗隨後否認雙方接近達成共識。伊朗外長阿拉格齊昨在北京與外長王毅會談，這是他在開戰後首訪中國。外界關注其出訪的時間點，因特朗普預料將於5月14日至15日訪華。
美國新聞網Axios昨引述兩位美國官員和兩位知情人士稱，白宮相信與伊朗就一份一頁長、列出14點的諒解備忘錄接近達成共識，以結束戰爭，並為日後更詳細的核談判定下框架。美國預期伊朗於48小時內回應。報道稱，目前雙方尚未達成任何協議，但消息人士表示，這是戰爭爆發以來美伊最接近達成協議的時刻。路透社指，巴基斯坦消息人士及談判的知情人士確認有關報道內容；雙方達成諒解備忘錄後，將討論霍爾木茲海峽重開、美國解除對伊朗的制裁，以及同意限制伊朗的核計劃。特朗普昨在社交網指，假如伊朗同意之前已同意的條件，可假設對伊朗發動的「史詩怒火」(Epic Fury)軍事行動將結束，霍爾木茲海峽也會向所有人重開，包括伊朗。他警告，若伊朗不同意，轟炸將會開始，而且較之前更猛烈。
特朗普突煞停海峽護航「自由計劃」
特朗普周二突然宣布，其周日公布、美軍護送商船離開該海峽的「自由計劃」暫停，解釋因與伊朗達成全面協議方面取得大進展，但他無具體說明。美國國務卿魯比奧周二於白宮記者會上則稱，「史詩怒火」軍事行動已結束，美方已完成行動目的，其後補充稱戰事的進攻階段已完結。他指特朗普現時傾向與伊朗達成協議，包括霍爾木茲海峽全面重開的諒解備忘錄，「這是他(特朗普)傾向的路線，但卻不是伊朗至今選擇的路線」。他又稱，期望中方能向阿拉格齊表達，伊朗須重開霍爾木茲海峽，否則遭國際孤立。
新華社報道，阿拉格齊與王毅會晤時，通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示事實已經證明，政治危機無法通過軍事手段解決，伊方將堅決維護國家主權和民族尊嚴，同時通過和平談判方式，不斷積累共識，尋求全面、永久的解決方案。當前可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題。阿拉格齊又稱，中國是伊朗的全面戰略夥伴。王毅重申中方對伊朗局勢的原則立場，強調自戰事發生以來，中方一直積極勸和促談。習近平主席鄭重提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，得到國際社會積極響應。
王毅：重啟戰端不可取
王毅指，當前地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點，中方認為全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。中方支持伊方維護國家主權和安全，讚賞伊方願通過外交途徑尋求政治解決。關於海峽問題，國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。王毅又指，關於核問題，中方讚賞伊朗關於不發展核武器的承諾，同時認為伊朗有和平利用核能的正當權利。中方主張海灣和中東國家應當把命運掌握在自己手裡，鼓勵伊朗和更多海灣國家開展對話，實現睦鄰友好，支持由地區國家建立的地區和平與安全架構。