伊朗外長開戰後首訪華 傳美伊接近同意結束戰爭

美以伊戰事持續超過2個月，來自調停中間人巴基斯坦的消息人士稱，美國與伊朗接近達成備忘錄，結束這場戰爭。美國總統特朗普於美國時間周三早上在社交網發文稱，若「伊朗同意其之前已同意的條件」戰爭將結束；帖文無提到具體的條件。但伊朗隨後否認雙方接近達成共識。伊朗外長阿拉格齊昨在北京與外長王毅會談，這是他在開戰後首訪中國。外界關注其出訪的時間點，因特朗普預料將於5月14日至15日訪華。

美國新聞網Axios昨引述兩位美國官員和兩位知情人士稱，白宮相信與伊朗就一份一頁長、列出14點的諒解備忘錄接近達成共識，以結束戰爭，並為日後更詳細的核談判定下框架。美國預期伊朗於48小時內回應。報道稱，目前雙方尚未達成任何協議，但消息人士表示，這是戰爭爆發以來美伊最接近達成協議的時刻。路透社指，巴基斯坦消息人士及談判的知情人士確認有關報道內容；雙方達成諒解備忘錄後，將討論霍爾木茲海峽重開、美國解除對伊朗的制裁，以及同意限制伊朗的核計劃。特朗普昨在社交網指，假如伊朗同意之前已同意的條件，可假設對伊朗發動的「史詩怒火」(Epic Fury)軍事行動將結束，霍爾木茲海峽也會向所有人重開，包括伊朗。他警告，若伊朗不同意，轟炸將會開始，而且較之前更猛烈。