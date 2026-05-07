伊朗局勢｜特朗普：有望下周訪華前　已與伊朗達成停戰協議

美國總統特朗普周三(6日)表示，美國和伊朗過去24小時內進行了非常富有成效的對話，很有可能最終會達成協議。他聲稱伊朗希望達成協議，同意不擁有核武，並指美國將從伊朗取得濃縮鈾。

特朗普接受公共電視網(PBS)訪問時表示，對在下周按計劃前往中國之前與伊朗達成協議感到樂觀，認為戰爭結束的機會非常大。 特朗普6日接受美國公共廣播公司訪問，被問到可能達成的協議中，是否包括伊朗同意將濃縮鈾轉運出境。他表示伊朗的濃縮鈾將會運往美國，伊朗同時承諾會關閉地下核設施。特朗普早前在社交平台發文，稱若伊朗同意華府提出的協議條款，美方將宣告結束軍事行動，而霍爾木茲海峽亦會向包括伊朗在內的各方開放，但若伊朗不同意，轟炸就會開始，規模和強度將遠超以往。