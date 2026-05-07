伊朗局勢｜特朗普：有望下周訪華前　已與伊朗達成停戰協議

美國總統特朗普周三(6日)表示，美國和伊朗過去24小時內進行了非常富有成效的對話，很有可能最終會達成協議。他聲稱伊朗希望達成協議，同意不擁有核武，並指美國將從伊朗取得濃縮鈾。
特朗普接受公共電視網(PBS)訪問時表示，對在下周按計劃前往中國之前與伊朗達成協議感到樂觀，認為戰爭結束的機會非常大。 特朗普6日接受美國公共廣播公司訪問，被問到可能達成的協議中，是否包括伊朗同意將濃縮鈾轉運出境。他表示伊朗的濃縮鈾將會運往美國，伊朗同時承諾會關閉地下核設施。特朗普早前在社交平台發文，稱若伊朗同意華府提出的協議條款，美方將宣告結束軍事行動，而霍爾木茲海峽亦會向包括伊朗在內的各方開放，但若伊朗不同意，轟炸就會開始，規模和強度將遠超以往。
伊朗否認與美方達成14項停戰諒解備忘錄
美國新聞網站Axios早前引述美國官員報道，白宮認為即將與伊朗達成一份一頁紙的14項停戰諒解備忘錄，旨在先終結戰事，並啟動為期30日的談判，再為日後的核問題談判搭建框架。當中包括伊朗承諾停止提煉濃縮鈾，而美國就會撤銷對伊朗制裁，並解凍數十億美元伊朗資產，預期48小時內獲回覆。不過，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人指有關報道只是美國願望清單，並非現實。伊朗外交部亦表示，仍在審閱美國提出有關結束戰事的方案。