CNN創辦人Ted Turner離世　享年87歲　開創24小時新聞先河

傳媒先驅、美國有線新聞網絡(CNN)創辦人Ted Turner於當地周三(6日)離世，享年87歲。他創立的CNN電視台、開創24小時全天候新聞徹底改變人們獲取新聞的方式與行業生態。其旗下的傳媒帝國還包括TBS、TNT和TCM(Turner Classic Movies)經典電影頻道等有線電視頻道。
管理Ted Turner業務與投資的企業Turner Enterprises於6日發聲明證實，Ted在與一種進行性腦部疾病路易氏體失智症(Lewy )長期鬥爭後，在家人的陪伴下安詳離世。Ted於2018年80歲生日前1個月，證實患上讓疾病，去年初曾因輕微肺炎入院治療，之後入住復康中心。CNN董事長兼首席行政總裁Mark Thompson表示：「Ted是一位全身心投入、盡職盡責的領導者，他勇敢無畏，總是敢於相信自己的直覺和判斷。……他過去、現在、將來也永遠是CNN的精神領袖。我們將共同緬懷Ted，以及他對我們生活和世界的影響。」曾經批評Ted出售CNN的總統特朗普亦對Ted離世表示哀悼，並稱他為「廣播史上最偉大的人物之一，也是我的朋友」。
1991年《時代》年度風雲人物 曾稱對失去CNN控制權感到遺憾
Ted Turner出生於俄亥俄州，承接父親遺留的看板廣告生意起家，早年大舉投資體育新聞，70年代收購WTCG電視台後，發展成衛星廣播「超級電視台」WTBS，1980年，他創辦了美國有線電視新聞網(CNN)，是全球首個24小時有線電視新聞網絡，起初雖遭評論家冷嘲熱諷，但CNN 於 1991 年波斯灣戰爭期間，直播戰爭爆發的畫面而聲名大噪，奠定其全球地位。Ted在1991年被《時代》雜誌選為年度風雲人物，形容他令150個國家的觀眾，透過即時新聞得以即時見證歷史。 1996 年以73億美元的價格將CNN出售給時代華納(Time Warner)，並退出電視行業。Ted後期曾坦言：「我犯了一個錯誤，那個錯誤就是失去了對公司的掌控。」以示他對失去公司的控制權感到遺憾。
Ted Turner, the billionaire media entrepreneur and philanthropist who launched the 24-hour cable TV news revolution when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/CboJPpPBiC pic.twitter.com/DOKk9QM120— CNN (@CNN) May 6, 2026