CNN創辦人Ted Turner離世　享年87歲　開創24小時新聞先河

傳媒先驅、美國有線新聞網絡(CNN)創辦人Ted Turner於當地周三(6日)離世，享年87歲。他創立的CNN電視台、開創24小時全天候新聞徹底改變人們獲取新聞的方式與行業生態。其旗下的傳媒帝國還包括TBS、TNT和TCM(Turner Classic Movies)經典電影頻道等有線電視頻道。

管理Ted Turner業務與投資的企業Turner Enterprises於6日發聲明證實，Ted在與一種進行性腦部疾病路易氏體失智症(Lewy )長期鬥爭後，在家人的陪伴下安詳離世。Ted於2018年80歲生日前1個月，證實患上讓疾病，去年初曾因輕微肺炎入院治療，之後入住復康中心。CNN董事長兼首席行政總裁Mark Thompson表示：「Ted是一位全身心投入、盡職盡責的領導者，他勇敢無畏，總是敢於相信自己的直覺和判斷。……他過去、現在、將來也永遠是CNN的精神領袖。我們將共同緬懷Ted，以及他對我們生活和世界的影響。」曾經批評Ted出售CNN的總統特朗普亦對Ted離世表示哀悼，並稱他為「廣播史上最偉大的人物之一，也是我的朋友」。