漢坦病毒｜郵輪駛往西班牙 世衞稱非另一新冠 阿根廷現新病例

荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」爆發漢坦病毒疫情，目前發現8宗病例，當中3人死亡，目前已駛離西非國家佛得角水域，開往西班牙加那利群島，在洪迪厄斯號出發地阿根廷，當局正聯同專家調查當地是否爆發漢坦病毒源頭，據報其中兩名死者上船前曾在阿根廷觀鳥。 南非和瑞士分別檢測證實，共有3名乘客身上驗出可以人傳人的「安第斯」病毒株，是漢坦病毒家族中唯一可以人傳人的分支。世界衞生組織指船上的密切接觸者之間可能存在人傳人情況，但強調只是非常密切的接觸才有機會感染，與流感及新冠病毒好大分別，重申漢坦病毒對全球風險仍然低，並非另一次新冠疫情。





8病例3死 至於船上2名出現病徵的人士和1名密切接觸者已獲安排撤離，由醫療飛機送到荷蘭，他們分別是一名與已故德國乘客密切接觸的人，以及兩名出現呼吸系統症狀的船員。飛機在西非島國佛得角起飛後，原本計劃在摩洛哥馬拉喀什的機場補充燃料，但被摩洛哥拒絕進入空域，最終要改在大西洋的加那利島中停。3人最終抵達荷蘭，其中1人之後轉送德國的專科醫院。 至於郵輪載住船上其餘150人，前往西班牙加那利群島，預計3至4日後到達。西班牙衛生部長加西亞指，船上的人都無出現病徵，會留在自己艙房隔離，強調不會對公眾構成任何風險，14名西班牙公民在抵達後，要到馬德里醫院隔離；其餘國家公民如健康良好會獲安排返回原居地。 加那利群島政府則擔心民眾面臨的風險，要求與總理桑切斯會面。

兩名死者上船前曾在阿根廷觀鳥 阿根廷官員透露離世的一對70歲荷蘭夫婦，登上郵輪前在阿根延烏蘇懷亞市觀鳥，懷疑期間受到感染，他們到訪過一個垃圾場，可能接觸過囓齒動物。不過阿根廷衞生部強調，目前無法證實當地就是感染漢坦病毒來源。 惟阿根廷南部旅遊城市巴里洛切周三確診一宗漢坦病毒個案。患者是一名45歲男子，目前仍然留醫，由於他曾經去過北部地區，加上巴里洛切與郵輪的出發地烏蘇懷亞，地理位置上仍有一段距離，暫時未知這個案個與郵輪的疫情是否有關。