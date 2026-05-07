冒充中東王室成員　自稱阿聯酋「駙馬」　美兄弟夥貪官騙逾1.6億元

美國俄亥俄州一對兄弟謊稱自己是阿聯酋王室成員，並自封為避險基金經理人，短短3年詐騙約2100萬美元(約1.64億港元)，遭法院5日重判24年與23年有期徒刑。

綜合報道，現年約42歲的Zubair Al Zubair與31歲的Muzzammil Al Zubair為兄弟，被指在2020年至2023年間透過贈送高級和牛、雪茄、球賽包廂門票及現金酬勞來賄賂56歲克里夫蘭市前市長幕僚長Michael Smedley，換取為二人事業爭取州政府資金、核發警察證件使用，以及獲任命為該市的「國際經濟顧問」等。調查發現，這對兄弟營造虛假的人脈與財富，包括開勞斯萊斯、搭私人飛機前往邁阿密、倫敦及馬德里等購物，他們擁有大量名錶、豪車及多達數十支槍械，當中更有一把訂製的鍍金AK-47步槍。Zubair謊稱娶了阿聯酋公主，Muzzammil則憑觀看YouTube影片便自封為避險基金經理人。