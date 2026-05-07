愛潑斯坦遺書獲法院解封　絕望寫下「沒意思、不值得」

這張字跡潦草的手寫紙條，據稱由愛潑斯坦當時的獄友、前警察Nicholas Tartaglione發現。Tartaglione目前因四宗謀殺案正在服無期徒刑。他表示，當時是在牢房一本書中找到這份文件。

根據美聯社報道，這份文件原本遭法院封存近5年，如今在《紐約時報》申請解封後，由紐約聯邦法官正式公開。文件據稱是愛潑斯坦於2019年首次疑似輕生未遂後留下的紙條。

美國聯邦法院近日公開一份據稱由已故富豪性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在獄中所寫的手寫遺書，引發外界再度關注其死亡真相與相關爭議。

指調查人員「甚麼都查不到」

紙條內容帶有強烈情緒與絕望語氣，其中寫道：「能夠選擇告別的時間，是一種奢侈。」並提到調查人員「甚麼都查不到」。文件最後還寫下「沒意思、不值得」等字句。

不過，目前並無官方機構證實這份紙條確實出自愛潑斯坦本人之手，報道指出，該文件過去並未被納入司法部或官方調查報告之中。

愛潑斯坦於2019年因涉嫌未成年性交易遭聯邦拘押，同年8月被發現陳屍於紐約大都會懲教中心牢房內，官方裁定為上吊輕生。然而，由於閉路電視故障、獄警疏失及多項程序異常，其死因一直引起外界質疑與陰謀論。