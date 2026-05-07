南韓首個機器人宣誓皈依佛教　遵從度身訂造AI五戒(有片)

南韓周三(6日)，首爾曹溪寺於佛教浴佛節前夕，在大雄殿舉行一場特殊的受戒儀式，主角不是人，而是一名身高1.3米的AI人形機械人，它身穿灰棕色袈裟和黑色鞋子，宣誓皈依佛教，獲得法號「Gabi」。Gabi成為南韓佛教史上第一位機器人僧侶，將遵守度身身訂造的五戒。
綜合報道，Gabi在正式受戒前，已完成了為期一個月的基礎修行訓練，它在儀式中身披深褐色的傳統袈裟，頭部被設計成類似剃度後的圓滑造型，在眾人見證下虔誠合十，並依照儀軌皈依三寶，同時針對是否能遵守AI五戒等詢問，逐一做出精準應答，展現其身為佛門弟子的一員。在佛教儀式中，受戒者需進行「懺悔」與「燃臂」儀式以清淨身心。傳統上燃臂是用香火在皮膚上留下戒疤，但考量到機器人的機身構造，僧團別出心裁地以「燃燈節貼紙」貼在Gabi的手臂上象徵傳承，並為其掛上108顆佛珠組成的念珠。
曹溪寺：Gabi是因應數碼時代的轉變而出現
完成受戒手續後，Gabi向在場觀禮的信眾與貴賓舉手致意，隨後更與其他僧侶一同進行繞塔儀式，祈求國泰民安。曹溪寺方表示，Gabi的出現是為了因應數碼時代的轉變，持續探索AI機械人如何協助推廣佛教文化。繼受戒儀式後，Gabi也預計於本月浴佛節的傳統燈會中亮相，正式加入提燈遊行的隊伍，與市民、觀光客共同慶祝佛祖誕生，持續扮演溝通傳統與未來的橋樑。
報道提到，佛教徒必須遵守的五戒為不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語和不飲酒，而AI版五戒則改變成尊重生命不傷害、不破壞其他機器人與物品、聽從人類不頂撞、不做欺瞞姓的行為與表達和節省能源不過度充電。
South Korea's first humanoid robot Buddhist monk, Gabi, made its debut today at Jogye Temple in Seoul pic.twitter.com/AbcF9n7S5B— Kangmin Lee | 이강민 (@kangminlee) May 6, 2026