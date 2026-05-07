南韓首個機器人宣誓皈依佛教　遵從度身訂造AI五戒(有片)

南韓周三(6日)，首爾曹溪寺於佛教浴佛節前夕，在大雄殿舉行一場特殊的受戒儀式，主角不是人，而是一名身高1.3米的AI人形機械人，它身穿灰棕色袈裟和黑色鞋子，宣誓皈依佛教，獲得法號「Gabi」。Gabi成為南韓佛教史上第一位機器人僧侶，將遵守度身身訂造的五戒。

綜合報道，Gabi在正式受戒前，已完成了為期一個月的基礎修行訓練，它在儀式中身披深褐色的傳統袈裟，頭部被設計成類似剃度後的圓滑造型，在眾人見證下虔誠合十，並依照儀軌皈依三寶，同時針對是否能遵守AI五戒等詢問，逐一做出精準應答，展現其身為佛門弟子的一員。在佛教儀式中，受戒者需進行「懺悔」與「燃臂」儀式以清淨身心。傳統上燃臂是用香火在皮膚上留下戒疤，但考量到機器人的機身構造，僧團別出心裁地以「燃燈節貼紙」貼在Gabi的手臂上象徵傳承，並為其掛上108顆佛珠組成的念珠。