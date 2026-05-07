日本入夏熊患趨嚴重 岩手與山形2長者伏屍山區疑遭熊襲 七旬翁上山採野菜遇襲受傷

岩手縣警方表示，警員、獵人等周四在八幡平市山區發現一具女性遺體，面部及頭部有被動物抓傷痕跡，初步研判可能遭野熊襲擊。警方較早時接報，指一名69歲婦人周三(6日)出外採摘野菜後失蹤，隨即展開搜索，至周四早上，在婦人停車位置數百米外發現一具女性遺體，正確認其身份。

踏入春夏，日本野熊冬眠結束，多地再現熊患。其中，東北部岩手縣及山形縣近日先後有長者陳屍山區，警方初判與熊襲有關。另外，山形縣一名七旬老翁周四(7日)在山區採摘野菜時遭熊襲受傷，所幸沒有生命危險。

另外，山形縣白鷹町一名七旬男子周四早上在朝日町大船木山區採摘野菜時，被野熊襲擊，頭部和面部受傷。事發時，老翁與另一人結伴上山採野菜，遇襲後由同行友人報警，將他送院治療。這是山形縣今年首宗經證實的熊襲事件。

山形縣酒田市日前也發生一宗疑似遭熊襲致死個案。當地一名78歲老翁周日(3日)早上進山區採集野菜，至下午仍未返家，家人報警。警方等展開搜索，至周二(5日)上午在山區發現一具男性遺體，頭部及手臂有傷痕。當時，一隻野熊在遺體附近的草叢現身，同行的獵人即開槍射殺。