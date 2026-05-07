日本入夏熊患趨嚴重 岩手與山形2長者伏屍山區疑遭熊襲 七旬翁上山採野菜遇襲受傷

踏入春夏，日本野熊冬眠結束，多地再現熊患。其中，東北部岩手縣及山形縣近日先後有長者陳屍山區，警方初判與熊襲有關。另外，山形縣一名七旬老翁周四(7日)在山區採摘野菜時遭熊襲受傷，所幸沒有生命危險。
岩手縣警方表示，警員、獵人等周四在八幡平市山區發現一具女性遺體，面部及頭部有被動物抓傷痕跡，初步研判可能遭野熊襲擊。警方較早時接報，指一名69歲婦人周三(6日)出外採摘野菜後失蹤，隨即展開搜索，至周四早上，在婦人停車位置數百米外發現一具女性遺體，正確認其身份。
另外，山形縣白鷹町一名七旬男子周四早上在朝日町大船木山區採摘野菜時，被野熊襲擊，頭部和面部受傷。事發時，老翁與另一人結伴上山採野菜，遇襲後由同行友人報警，將他送院治療。這是山形縣今年首宗經證實的熊襲事件。
山形縣酒田市日前也發生一宗疑似遭熊襲致死個案。當地一名78歲老翁周日(3日)早上進山區採集野菜，至下午仍未返家，家人報警。警方等展開搜索，至周二(5日)上午在山區發現一具男性遺體，頭部及手臂有傷痕。當時，一隻野熊在遺體附近的草叢現身，同行的獵人即開槍射殺。
警方周四指，初步研判死者可能是失蹤老翁，正進一步核實身份並調查是否與熊襲有關。此外，福島縣4月底也有民眾在山區採野菜時遭遇熊襲。
近期，北海道以及位於東北的岩手縣、福島縣、山形縣、宮城縣仙台等地均有野熊出沒，部分山區熊隻甚至襲擊居民。岩手大學副教授山內貴義表示，過去通常是與母熊失散的幼熊誤闖人類居住地覓食，而被居民發現，但今年被目擊的許多是成年熊隻，反映熟悉人類居住地的熊群正在增加。熊群可能認為人類不會理會牠們，因而更敢進入人類居住地覓食。因此，他呼籲民眾進入山區時須格外小心，防範熊襲。