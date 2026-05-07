前OpenAI女董事爆馬斯克主動「贈精」誕4孩｜馬斯克告OpenAI

前OpenAI女董事Shivon Zilis離開法庭，她披露馬斯克主動捐精詳情。(路透社)

美國科技富商馬斯克(Elon Musk)曾為聊天機械人ChatGPT、AI(人工智能)開發公司OpenAI的共同創辦人，他控告OpenAI索賠案件近日開審，加州法院周一完成雙方揀選陪審員程序。馬斯克4名孩子的母親、前董事局成員Shivon Zilis被指是關鍵證人，OpenAI代表律師質疑她是馬斯克「線人」，提供該公司的情報。Zilis周三出庭，披露馬斯克在她任董事期間，主動提出向她捐精，她最終誕下了4名小孩，父親都是馬斯克。 Zilis在庭上解釋馬斯克於2020年捐精一事，稱非常渴望成為母親，而馬斯克於那時提出捐精，她接受了。Zilis續指，馬斯克在那時鼓勵周圍所有人「生仔」，並察覺她沒有小孩，遂提出捐精。Zilis在加州矽谷出任創業投資家，並​​於馬斯克旗下電動車公司Tesla、腦部晶片植入公司Neuralink擔任高層。她於2016年加入OpenAI出任顧問，她周三稱於那時首次與馬斯克見面。Zilis同時於馬斯克的公司和OpenAI任職，最終於2020年至2023年成為OpenAI董事。OpenAI代表律師認為馬斯克於2018年離開OpenAI後，Zilis藉著其董事職位向對方提供該公司的資訊。

馬斯克告OpenAI｜承認曾與馬斯克拍拖 捐精簽保保密協議 Zilis承認約10年前與馬斯克曾拍拖，但對方於2020年初次提出捐精時，兩人不是情侶關係。她又解釋因為健康問題難以受孕，遂改變結婚生子的傳統想法。她生下頭兩名孩子後，原計劃馬斯克毋須參與孩子的生活，兩人也同意對他是孩子生父的身份「絕對保密」。不過，馬斯克其後已向傳媒公開捐精給Zilis誕下子女。馬斯克現時也積極參與4名孩子生活，Zilis透露，他們與子女每周會像家庭般相聚數小時。 Zilis於庭上表示，與馬斯克簽有保密協議，所以沒有向OpenAI共同創辦人、行政總裁阿特曼(Sam Altman)披露她於2021年誕下的雙胞胎，父親是馬斯克。她翌年才向阿特曼透露有關消息，因為得悉《Business Insider》將報道馬斯克是雙胞胎的父親。Zilis周三作供時稱，在此事後，阿特曼和OpenAI另一創辦人、總裁布羅克曼(Greg Brockman)仍想她留任董事局，3人仍是朋友直至2023年。布羅克曼表示，他們信任Zilis會處理好他們與馬斯克的衝突才信任她。Zilis在2023年3月離開董事局，馬斯克當時正成立xAI，研發聊天機械人與OpenAI的ChatGPT競爭。

馬斯克告OpenAI｜向OpenAI和微軟索償1500億美元 報道指，馬斯克尋求向OpenAI和主要投資者微軟(Microsoft)索取1,500億美元(約1.17萬億港元)賠償。他嘗試說服9人陪審團，同意阿特曼和羅克曼欺騙他投資OpenAI，將該公司從創立時立意幫助社會的非牟利公司變成牟利。OpenAI律師提交了阿特曼、布羅克曼、Zilis和馬斯克之間過去的電郵和短訊等，展示當中提及OpenAI架構改革。有關資料顯示，2015年成立的OpenAI早於2017年開始計劃變成牟利公司，以吸入投資者；布羅克曼和另一創辦人蘇茨克維(Ilya Sutskever)積極推動，而馬斯克也有參與有關討論。

Zilis電郵顯示，馬斯克想透過增加董事局席位擁有更多控制權，甚至建議將OpenAI併入Tesla，作為後者子公司。Zilis於文字對話中表示，此舉可立即解決資金問題。根據Zilis的電郵內容，最終阿特曼、布羅克曼和蘇茨克維不同意馬斯克的條件，很大程度上是因為他們堅決反對馬斯克「控制」OpenAI的營運。