28歲美女子扮16歲讀高中　Facebook洩真相兩周內被捕

校方為她發出了使用假名和假年齡的學生證，她順利上課2周。直到該校長起疑，在Facebook上搜尋到她的帳號，發現其出生日為1997年7月29日，與聲稱的2010年出生年份相差13歲。更具決定性的證據是，其Facebook資料透露有一個「美麗的女兒」，並附上她抱著女兒的照片。

《紐約郵報》取得的刑事控訴書指出，女子上月聲稱自己是出生於2010年的Shamara Rashad，剛與姊妹從俄亥俄州搬到紐約，於韋斯特徹斯特廣場學院（Westchester Square Academy）註冊入學。

美國一名28歲女子Kacy Claassen虛報年齡及身份，假扮成16歲少女，進入紐約一所高中就讀，企圖騙取公共補助，最終因Facebook洩露真實身份而遭警方逮捕。

疑為取得更多公共補助而犯法

據警方說法，她聲稱自己是在朋友的指使下偽造年齡入學，以讓她有資格獲得更多公共補助。

美國傳媒早前曾報道過「幽靈學生」（ghost student）詐騙案，不法分子通常盜竊他人身份，再申請網上社區大學課程，在獲得學費補助後隨即消失。由於社區大學通常為開放式招生，因此成為不法份子的目標。但尚未清楚Claassen假裝成高中生，究竟如何能獲得更多補助。

Claassen於4月27日在校內遭警方逮捕，或面對危害兒童福利罪、非法侵入罪和刑事冒充罪等指控。她已否認所有指控，並定於6月15日再次出庭。