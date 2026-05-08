教宗良十四世親致電銀行改地址電話　職員以為惡作劇收線

一般人很難想像接到天主教教宗良十四世（Leo PP. XIV）的電話，最近教宗的弟弟約翰（John Prevost）分享一件趣事，稱早前良十四世親自致電銀行，欲更改他在銀行的地址和電話號碼，但對方以為是惡作劇，當場收線。

英國《獨立報》（Independent）報道，約翰在《CNN》節目《OutFront》說，那時良十四世以自己的本名Robert進行資料驗證，並提供了自己的社會安全碼（Social Security number，SSN）等相關個資，完成驗證後，職員要求良十四世本人親自到銀行完成最後手續。

委托神父代辦

當時約翰正在和良十四世通電話，約翰聽到職員的提問，他補充說明，因為哥哥的新地址已經遷去梵蒂岡，恐怕無法親身到銀行辦理手續，最後只好向銀行職員說「您正在和教宗通話」。沒想到職員只回了一句「喔？真的嗎」？隨後就收線。不得已之下，良十四世只能委托當地神父到銀行代辦此事。