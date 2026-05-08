香港駐倫敦經貿辦案｜兩人助外國收情報罪成　港府：從來不是涉案方

特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，與另一名華裔男子、前邊境人員衞志樑，被控違反英國國安法，案件星期四(7日)在倫敦法院宣判。陪審團經多日退庭商議後，以10對2多數裁定袁松彪及同案被告衛志樑首項協助外國情報機關罪名成立，一致裁定衛另一項公職人員失當罪同樣成立。兩人面對境外干預罪則無法達成裁決。

65歲的袁松彪及40歲的衞志樑在審訊期間，被指控在英國做「影子警察」，安排監視多名在英港人及民主派，蒐集資料，又呈上兩人與多名退休警員的通訊信息。辯方否認控罪，稱袁僅為經貿辦安排保安。首項控罪指控兩人在2023年12月20日至2024年5月2日期間，協議參與情報蒐集、監控及欺詐行為，可能實際上有助外國情報機構；第二項指控兩人在2024年5月1日參與受禁行為，即闖入一個英國寓所，而罔顧受禁行為構成干預效果。協助外國情報機關罪最高刑罰可判監14年；公職人員行為失當最高刑罰則是終身監禁。二人被還押，等候本月15日判刑。第三項控罪則指控衞志樑在2022年9月16日至2024年5月2日，無正當理由下故意以英國邊防人員職權在內政部資料庫搜尋及查看異見人士資料。陪審團未能達成一致意見。控方表示不會尋求重審。英國內政部安全事務國務大臣翟偉紳說，英國將繼續就任何危及英國人安全的行為向中方追究責任，並傳召中國駐英大使鄭澤光，表明不可接受有關活動。