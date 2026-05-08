出版：2026-May-08 15:46
更新：2026-May-08 15:46

墨西哥商場大火釀5死多人受傷 千人倉皇逃生

墨西哥西北部近日發生火警，一個大型購物中心突然起火，造成5人死亡、多人受傷，有部分人一度被困建築物內，現場濃煙密布、火勢猛烈，當局緊急展開大規模救援行動。

根據外國傳媒報道，火災發生於墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）洛斯莫奇斯（Los Mochis）一座購物廣場。火勢迅速蔓延至多個樓層，現場冒出大量黑煙，數以千計人倉皇逃生。

當局接報後，派出大批消防車與救護人員到場灌救。報道指出，火勢延燒期間，周邊道路一度封閉，以助救援。

墨西哥西北部大型購物中心突然起火 火災發生於墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）洛斯莫奇斯（Los Mochis）一座購物廣場 現場冒出大量黑煙，許多市民倉皇逃生 大批消防車與救護人員到場灌救

最少12人受傷

初步消息顯示，事故已造成至少5人死亡、超過12人受傷，部分傷者因吸入濃煙或燒傷被送往醫院治療。當局目前仍持續搜索建築內部，以確認是否還有人被困。

截至目前，火災原因尚未正式公布，相關單位已展開調查。當地政府也呼籲市民避免靠近火災現場，以免妨礙救援與增加危險。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

