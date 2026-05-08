墨西哥商場大火釀5死多人受傷 千人倉皇逃生

墨西哥西北部近日發生火警，一個大型購物中心突然起火，造成5人死亡、多人受傷，有部分人一度被困建築物內，現場濃煙密布、火勢猛烈，當局緊急展開大規模救援行動。
根據外國傳媒報道，火災發生於墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）洛斯莫奇斯（Los Mochis）一座購物廣場。火勢迅速蔓延至多個樓層，現場冒出大量黑煙，數以千計人倉皇逃生。
當局接報後，派出大批消防車與救護人員到場灌救。報道指出，火勢延燒期間，周邊道路一度封閉，以助救援。
最少12人受傷
初步消息顯示，事故已造成至少5人死亡、超過12人受傷，部分傷者因吸入濃煙或燒傷被送往醫院治療。當局目前仍持續搜索建築內部，以確認是否還有人被困。
截至目前，火災原因尚未正式公布，相關單位已展開調查。當地政府也呼籲市民避免靠近火災現場，以免妨礙救援與增加危險。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Este es el momento en que la gente salió corriendo de la tienda Casa Ley durante el incendio en la plaza comercial Fiesta Las #Palmas, en Los Mochis, #Sinaloa.— Nacho Lozano (@nacholozano) May 8, 2026
Autoridades confirmaron ya la muerte de 5 personas y al menos 30 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales. pic.twitter.com/vYUwVPJ8KU
Not looking good in Los Mochis, Mexico. This is the mall, many are trapped, Smoke everywhere, outside of mall is in engulfed in flames. Very sad situation pic.twitter.com/F3jkLkcRhz— Open Source Intel (@Osint613) May 7, 2026