漢坦病毒｜約30乘客提前下船涉12國　全球緊急追蹤防擴散

由阿根廷出發的郵輪「洪迪亞斯號」爆發漢坦病毒疫情。（圖／美聯社）

根據路透等外媒報道，涉事郵輪為荷蘭籍探險船「洪迪亞斯號」（MV Hondius），船上先前已出現至少3人死亡、8人疑似感染病例，其中5宗已獲確認。世界衛生組織（WHO）指出，此次疫情涉及罕見的「安地斯病毒株（Andes strain）」，該病毒雖主要透過鼠類傳播，但在極少數情況下可人傳人。

一艘爆發漢坦病毒（Hantavirus）疫情的探險郵輪，引發全球公共衛生警戒。由於部分乘客在疫情確認前已離船並前往世界各地，多國政府目前正緊急展開追蹤與健康監控，以防病毒進一步擴散。

目前各國衛生機構已陸續啟動接觸者追蹤與健康監測。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，正監控來自喬治亞州、亞利桑那州、加州與德州等地的返國旅客，但認為目前對公眾風險仍屬「極低」。

郵輪於4月24日停靠南大西洋聖海倫娜島（Saint Helena）期間，約有30名乘客提前下船，來自至少12個國家，包括美國、英國、新加坡、瑞士、法國與澳洲等。當時船上尚未確認漢坦病毒疫情，因此這些乘客之後分別搭機返回各國。

夫婦暴露於受感染鼠類環境

歐洲方面，荷蘭、瑞士與法國等國也展開防疫措施。荷蘭官方透露，一名曾接觸感染者的空服員因出現症狀而住院觀察；瑞士則有一名乘客檢測呈陽性，目前接受治療。

調查顯示，疫情可能與一對荷蘭籍夫婦有關。兩人在登船前曾於阿根廷南部進行賞鳥活動，並接近垃圾掩埋場區域，疑似因此暴露於受感染鼠類環境。該對夫婦後來相繼死亡。

目前「洪迪亞斯號」仍載有約140多名乘客與船員，正航向西班牙加那利群島。西班牙與WHO已準備相關檢測與隔離措施，防止疫情擴散。