美國國慶前夕大反彈　關稅調整後中國煙花訂單增30%

「習特會」將登場，加上隨着7月4日美國國慶日臨近，中國煙火（煙花）產業出現對美出口回溫跡象，外媒引述業界透露，今年訂單較去年成長約15%至30%，反映中美貿易緊張局勢短期降溫。

印着特朗普舉拳圖片

《路透社》報道，在湖南省醴陵市，一盒煙火上印着美國總統特朗普（Donald Trump）2024年遭遇暗殺未遂後、舉起拳頭的圖片，旁邊是美國國旗和「為美國而戰」的口號。

醴陵市「黑蠍煙火公司」（Black Scorpion Fireworks）美國業務經理林偉倫（Wilson Lam）表示，今年節慶需求明顯回升，「今年的美國獨立日慶祝活動會比去年好很多」。