美國國慶前夕大反彈　關稅調整後中國煙花訂單增30%

「習特會」將登場，加上隨着7月4日美國國慶日臨近，中國煙火（煙花）產業出現對美出口回溫跡象，外媒引述業界透露，今年訂單較去年成長約15%至30%，反映中美貿易緊張局勢短期降溫。
印着特朗普舉拳圖片
《路透社》報道，在湖南省醴陵市，一盒煙火上印着美國總統特朗普（Donald Trump）2024年遭遇暗殺未遂後、舉起拳頭的圖片，旁邊是美國國旗和「為美國而戰」的口號。
醴陵市「黑蠍煙火公司」（Black Scorpion Fireworks）美國業務經理林偉倫（Wilson Lam）表示，今年節慶需求明顯回升，「今年的美國獨立日慶祝活動會比去年好很多」。
「像夫妻吵架也很正常」
他指出，去年因關稅大幅上升，超過100個百分點，導致出口一度受挫，但今年部分關稅調整後，訂單明顯回流。他表示，美國市場對中國煙火依賴度仍高：「就像夫妻吵架也很正常，但我們不能沒有彼此，因為我們是世界上最大的貿易夥伴。」
報道指出，但仍有部分業界人士選擇降低對美依賴，其中位於江西省萍鄉市的業者劉方國表示，已逐步轉向國內市場與其他國家，以降低關稅風險：「我們嘗試所有方式轉向內銷或其他市場，但影響仍然存在。」
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