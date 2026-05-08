日本校外活動接連出現事故　福島車禍與沖繩海難學校卸責

日本在今年3月以及本周初，都分別發生學校外出活動期間的意外事故。其中在星期三（6日）在福島縣磐越公路上發生的交通意外，證實司機竟然是沒有駕駛大型車輛的車牌，巴士公司指責是因為學校要求減少開支，故僱用了兼職的司機，但校方否認。而早前沖繩發生的沉船事故，遇害少女的家長繼續控訴校方及涉事政治團體。 在周三福島縣郡山市發生一宗交通事故，一架載有北越高校軟式網球部學生的小型巴士，在磐越公路上撞欄，導致17歲的稻垣尋斗死亡，以及5名學生重傷及12人輕傷。在警察調查後，拘捕了涉事的巴士司機68歲的岩山哲夫。岩山自稱因為沒有作出正確判斷，在時速限制80公里的路上，將車開至時速90至100公里，同時發現司機沒有駕駛巴士所需要的商用車牌照，只有一般駕駛執照。

事發後出租巴士公司指稱是因為學校表示要控制預算，因此沒有選擇「包車」，而只是「租車，」並要求為他們提供司機。不過校方在星期四召開記者會否認，並租用巴士是網球迎的顧問在4月初提出，並交代了目的地及人數。 學校否認要節省成本 該校校長表示，學校必定以安全為優先考慮，如果知道對方是由第三方的司機駕駛，學校必須不會接受，同時否認過有關節省成本的要求。校長又表示，出租公司沒有提供司機的駕駛執照，而是提供出租公司的營業職員駕駛執照。警察日前就已經到出租巴士的公司辦公室進行搜查，同時仍扣留涉事司機。

沖繩翻船意外家屬不滿 另外，在今年3月。在沖繩名護市發生的翻船事故，導致2人死亡，包括京都一個17歲高中女生的武石知華。武石的父親在事故後，不斷在網上尋求公義，並指責涉事的政治團體一直沒有道歉。武石父親表示，在事故後有很多對女兒的猜測，希望為女兒的死尋找真相以及消除網上的質疑，又質疑為何當時學校的教師以及導遊都沒有隨團上船，並容許船隻在發出巨浪警告下航行。涉事的抗議團體直至武石父親在網上批評他們至今沒有向當事人直接道歉，直至事故的46日之後，5月1日才於網上為事件向受害人道歉。團體近日又在網上表示，留意到社交平台上作出的不實指控，並指團體會承擔事故的責任。

根據之前的調查，涉事學校與事故的政治組織有連繫，故此長期僱用團體提供船隻予學生參與學習活動。然而期後被揭發，涉事的2艘船皆沒有按法律要求在相關部門登記以在載客。