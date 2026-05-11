海地非法入境者以鐵鎚殺店員 佛州控方求判死刑

控方指出，疑兇Rolbert Joachin遭店員質問為何砸毀車窗，疑犯持鐵鎚朝對方頭部反覆猛擊，最終導致死亡。當時路邊閉路電視拍下整個殺人過程，控方形容影片內容「極度殘暴且令人髮指」，顯示死者遭多次重擊頭部。

根據控方說法，案件發生於4月2日，地點位於佛州邁爾斯堡（Fort Myers）一處加油站，51歲受害者、來自孟加拉的女店員Nilufa Easmin，當時在店內工作。

一名來自海地的40歲男子，涉嫌在美國佛州一個加油站，持鐵鎚重擊女店員致死，案發震驚美國，這名男子遭陪審團正式起訴，控方將尋求判處死刑。

案發後，疑兇一度逃離現場，最終仍被警方逮捕，檢方表示，「這宗罪行極其暴力、極端且毫無理由。只要看過一次，就永遠無法忘記」，「被告非法進入美國，卻在一名母親努力工作養家的時候，殘忍奪走她的生命。」控方將要求判處疑兇死刑。

根據美國國土安全部資料，疑犯於2022年8月進入美國，並獲得「臨時保護身分」（Temporary Protected Status，TPS），得以繼續留在美國，而他的保護身分於2024年失效，之後仍非法滯留。

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