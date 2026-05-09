伊朗局勢｜伊未覆美停火方案　特朗普：預計今晚有回音

美伊緊張局勢迎來關鍵轉折點，美國總統特朗普於8日證實，美方正密切等待伊朗針對結束衝突提案的正式答覆。特朗普在接受CNN訪問時明確表示，預計今晚就會收到對方的消息。

國務卿魯比奧（Marco Rubio）在羅馬受訪時，針對提案進度做了更深入的說明。他坦言，美方原先預期昨日就能收到回音，但截至最後一刻仍未見進展。

「高度支離破碎且失能」

魯比奧分析，回覆的延宕並非純粹的策略考量，更大程度源於伊朗內部的局勢動盪，其政權系統目前處於「高度支離破碎且失能」的狀態，也許導致伊朗當局難以在短時間內達成共識並給出正式答覆。