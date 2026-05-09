伊朗局勢｜伊未覆美停火方案　特朗普：預計今晚有回音

美伊緊張局勢迎來關鍵轉折點，美國總統特朗普於8日證實，美方正密切等待伊朗針對結束衝突提案的正式答覆。特朗普在接受CNN訪問時明確表示，預計今晚就會收到對方的消息。
國務卿魯比奧（Marco Rubio）在羅馬受訪時，針對提案進度做了更深入的說明。他坦言，美方原先預期昨日就能收到回音，但截至最後一刻仍未見進展。
「高度支離破碎且失能」
魯比奧分析，回覆的延宕並非純粹的策略考量，更大程度源於伊朗內部的局勢動盪，其政權系統目前處於「高度支離破碎且失能」的狀態，也許導致伊朗當局難以在短時間內達成共識並給出正式答覆。
美方的訴求相當明確，必須是一個「認真且具實質意義」的提議。魯比奧強調，美方並不希望只是口頭過招，而是期待藉此開啟真正的「嚴肅談判進程」。美方的目標是透過外交手段緩解衝突，但前提是伊朗展現出足夠的誠意，而非利用不穩定的內部體制來規避實質的談判責任。
是否採取「拖延戰術」
在等待談判結果的同時，魯比奧也對伊朗企圖控制霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的舉動發出嚴正警告。針對伊朗計劃設立專門機構監控海峽交通的報道，美方直言此舉「極其麻煩且無法接受」。目前美方正維持高強度監控，今晚伊朗的表態不僅決定雙方能否進入實質談判階段，也將影響波斯灣地區戰略航道的安全局勢。
儘管外界對於伊朗是否採取「拖延戰術」仍有疑慮，特朗普對此保持謹慎，僅語帶保留地表示「很快就會知道了」，顯示出美方正處於高度戒備的觀望狀態。
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