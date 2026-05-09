美國國防部於9日公布了與UFO目擊事件有關的解密檔案，聲稱這是為了向美國人民提供「前所未有的透明度」。美國總統特朗普（Donald Trump）更直言：「人民可以自己判斷：『到底搞乜鬼？』好好享受吧！」

「前所未有的透明度」

美國國防部公布，這批關於「不明異常現象（UAP）」的文件、照片與影片已經解密並公開，未來隨着更多資料完成解密，還會持續發布更多內容，當局聲稱，這是為了向美國人民提供「前所未有的透明度」。

專家表示，這次約160份文件中，包含一些已知目擊事件的新影片，像是1947 年關於「飛碟」的報告，以及1969年阿波羅12號登月任務從月球表面拍攝的模糊「不明現象」照片，還有一份阿波羅17號太空人於1972年在月球上目擊不明物體的對話紀錄，但並未提供任何能夠證明外星科技或外星生命存在的決定性證據。