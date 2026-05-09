美國街頭賽車網紅猝逝享年43歲　警：自然死亡無可疑

美國內布拉斯加州當地治安官向媒體說明，警方與消防人員於5日晚間接獲報案後趕往凱爾的住處，隨後宣布其死亡。官方初步判定死因無可疑之處，並登記為自然死亡。治安官辦公室聲明表示：「出於對隱私的尊重，我們將不會發布進一步細節。任何進一步的詢問請聯繫1320video團隊。」

知名街頭賽車YouTube頻道「1320Video」創辦人凱爾（Kyle Loftis）驚傳離世，享年43歲。該頻道官方擁有超過388萬訂閱人數，於6日透過社交平台證實此項噩耗，消息一出隨即震撼全球賽車界。

1320Video在官方Instagram帖文中，以沉痛的語氣證實了創辦人的死訊，表示：「我們懷着極其沉痛的心情告知大家，1320video的創辦人Kyle Loftis於昨晚去世了。我們現在處於震驚的狀態。」

最初純粹是個人興趣

團隊在悼念詞中形容凱爾是每次聚會中的「一道光」，讚揚其對賽車運動的熱情激勵了全球數百萬人。聲明強調，凱爾的熱情、善良與創造力極具感染力：「我們永遠不會忘記他為發展我們熱愛的運動所做的貢獻。」

凱爾在2003年創立了「1320Video.com」網站，最初純粹是個人興趣，隨後迅速演變成街頭賽車的重要推廣平台。據專業汽車雜誌《HotRod》報道，凱爾於2006年在YouTube開設頻道，憑藉第一線的街頭賽車實況與專業剪輯，短時間內迅速爆紅，一舉成為全球最大的街車媒體公司之一。