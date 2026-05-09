俄烏戰爭｜被指出軌背叛前線夫　車臣女被父「榮譽處決」

俄羅斯車臣共和國近日爆發一起駭人聽聞的「榮譽處決」案件，25歲的祖赫拉（Zukhra Muzayeva）育有三名子女，丈夫在俄烏戰爭前線作戰，祖赫拉遭父親指控對丈夫不忠，生前頭髮被剃光，還被強迫挖自己的墳墓，最終慘遭父親毒手。

販售美妝產品貼補家用

根據《太陽報》（The Sun）報道，祖赫拉16歲時透過包辦婚姻，嫁給現任丈夫馬戈馬多夫（Yakub Magomadov），17歲生下雙胞胎，隨後又育有一名女兒，丈夫目前仍受命於普京軍隊，在烏克蘭前線作戰，祖赫拉平日還會經營IG，在平台上販售美妝產品貼補家用。