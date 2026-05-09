俄烏戰爭｜被指出軌背叛前線夫　車臣女被父「榮譽處決」

俄羅斯車臣共和國近日爆發一起駭人聽聞的「榮譽處決」案件，25歲的祖赫拉（Zukhra Muzayeva）育有三名子女，丈夫在俄烏戰爭前線作戰，祖赫拉遭父親指控對丈夫不忠，生前頭髮被剃光，還被強迫挖自己的墳墓，最終慘遭父親毒手。
販售美妝產品貼補家用
根據《太陽報》（The Sun）報道，祖赫拉16歲時透過包辦婚姻，嫁給現任丈夫馬戈馬多夫（Yakub Magomadov），17歲生下雙胞胎，隨後又育有一名女兒，丈夫目前仍受命於普京軍隊，在烏克蘭前線作戰，祖赫拉平日還會經營IG，在平台上販售美妝產品貼補家用。
不料日前祖赫拉失蹤多時，友人報警後她的父親穆扎耶夫（Samradi Muzayev）聲稱女兒跑到國外，經調查才知祖赫拉被指控婚姻不忠後，遭父親榮譽處決。
強迫挖自己的墳墓
報道指出，祖赫拉被剃光頭髮，還強迫她挖自己的墳墓，最後遭父親槍殺。令人心寒的是，祖赫拉的丈夫馬戈馬多夫對於妻子的死並非感到悲痛，而是「很不爽」岳父竟然在未告知他的情況下，就擅自執行這場謀殺。
事實上，「榮譽處決」在車臣及北高加索地區一直是根深蒂固的社會問題，通常是家屬為了報復被認為行為不端、損害家族名譽的女性。該地區目前由普京的堅定盟友、政治強人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）統治，長期存在大規模侵犯人權的爭議。
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