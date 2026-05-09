緬甸挖出11000卡天然紅寶石　市場價值或破歷史紀錄

緬甸抹谷有「紅寶石之鄉」封號，近日再度發現大秘寶！據外媒《礦業周刊》與緬甸官方消息，一顆重達11,000卡（約2,200克）的巨型天然紅寶石近日在當地礦區出土，不僅體積驚人，官方更形容其色澤與品質極為罕見，甚至超越過去多次在當地發現的大型紅寶石。

緬甸軍政府新聞稿指出，5月7日，總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）在總統府會客廳視察這塊紅寶石。這顆紅寶石產自抹谷寶石礦區，呈現帶紫調的深紅色，並透出淡淡黃色光澤，具有良好的透明度與明顯玻璃光澤，且未經任何人工加工處理，維持天然原石狀態。官方形容，這是一顆「體積異常巨大且極其稀有」的紅寶石。