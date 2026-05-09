緬甸挖出11000卡天然紅寶石　市場價值或破歷史紀錄

緬甸抹谷有「紅寶石之鄉」封號，近日再度發現大秘寶！據外媒《礦業周刊》與緬甸官方消息，一顆重達11,000卡（約2,200克）的巨型天然紅寶石近日在當地礦區出土，不僅體積驚人，官方更形容其色澤與品質極為罕見，甚至超越過去多次在當地發現的大型紅寶石。
緬甸軍政府新聞稿指出，5月7日，總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）在總統府會客廳視察這塊紅寶石。這顆紅寶石產自抹谷寶石礦區，呈現帶紫調的深紅色，並透出淡淡黃色光澤，具有良好的透明度與明顯玻璃光澤，且未經任何人工加工處理，維持天然原石狀態。官方形容，這是一顆「體積異常巨大且極其稀有」的紅寶石。
近期深受武裝衝突影響
由於當地近期深受內戰與武裝衝突影響，多處礦場被迫停工，礦工在礦區局勢短暫趨穩期間，清理一處廢棄礦道時，意外摸到一塊異常沉重的暗紅色岩石，清洗後才驚覺竟是罕見巨型紅寶石。
目前官方尚未公布尋獲者身份與估計價值，但特別強調，其品質甚至優於1996年在同地區發現、重達21,450卡的知名巨型紅寶石。消息曝光後，也立刻引發國際珠寶市場與網友熱烈討論，不少人猜測其價值可能突破歷史紀錄。
外界之所以高度關注其潛在價格，與近年高端紅寶石拍賣行情有關。2015年，一顆產自緬甸、重25.59卡的紅寶石曾在蘇富比拍賣會上，以3,033萬美元（約2.38億港元）成交，創下當時紅寶石拍賣紀錄。如今這顆新發現的原石重量超過其400倍，因此被認為極可能成為全球最昂貴紅寶石之一。
2015年以3033萬美元成交
至於這顆紅寶石的歸屬權，也引發外界關注。依據緬甸現行法規，凡是挖掘到具有重大價值的礦產與寶石，皆須依法通報中央政府。現任領導人敏昂萊所領導的軍政府，長期以來透過統一管理稀有礦產資源，掌控國家重要財政收入來源。
抹谷位於緬甸曼德勒省，因特殊地質條件聞名全球，長年盛產高品質紅寶石與翡翠，被譽為世界頂級紅寶石產地之一。當地過去也曾出土多顆世界級寶石，包括1990年發現的496卡「娜瓦達」紅寶石，以及2022年發現的2,789卡「娜薩達」紅寶石，再度為這座傳奇礦區增添話題。
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