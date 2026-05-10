普京傳禁會面人士戴手錶　英媒：防007式暗殺及政變

根據英媒《太陽報》報道，這項新規定已於今年4月中旬開始實施。近期多名俄國地方首長與企業高層在與普京會面時，都被發現手上未佩戴平時慣用的手錶，引發外界關注。消息人士透露，除了手機、平板電腦與手提電腦原本就禁止帶入外，如今連電子與機械手錶也被列入限制名單。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近期再度傳出大幅升級保安措施。英國媒體爆料，克里姆林宮已要求高層官員在與普京一對一會面前，必須先摘下手錶，原因是俄方擔憂有人利用手錶等配件進行「007式暗殺」，甚至擔心內部可能出現政變陰謀。

禁用手機及手提電腦

報道指出，克里姆林宮內部擔憂，手錶可能被改裝成藏有毒物、爆裂裝置或追蹤設備的暗殺工具，因此要求所有與普京近距離接觸的人員全面配合。此外，也有分析認為，禁止佩戴手錶除了安全考量，可能是避免外界透過照片或影片中的時間資訊，推測普京實際會面與公開活動的真實時間。近年來，俄國官方多次被質疑公開畫面經過預錄或延後播出。

部分規定似乎存在「例外」。與普京私交超過40年的俄羅斯國防工業巨頭、前KGB特工切梅佐夫（Sergey Chemezov），近期與普京會面時仍被拍到佩戴手錶，被外界視為「核心親信待遇」。