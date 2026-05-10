普京傳禁會面人士戴手錶　英媒：防007式暗殺及政變

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近期再度傳出大幅升級保安措施。英國媒體爆料，克里姆林宮已要求高層官員在與普京一對一會面前，必須先摘下手錶，原因是俄方擔憂有人利用手錶等配件進行「007式暗殺」，甚至擔心內部可能出現政變陰謀。
根據英媒《太陽報》報道，這項新規定已於今年4月中旬開始實施。近期多名俄國地方首長與企業高層在與普京會面時，都被發現手上未佩戴平時慣用的手錶，引發外界關注。消息人士透露，除了手機、平板電腦與手提電腦原本就禁止帶入外，如今連電子與機械手錶也被列入限制名單。
禁用手機及手提電腦
報道指出，克里姆林宮內部擔憂，手錶可能被改裝成藏有毒物、爆裂裝置或追蹤設備的暗殺工具，因此要求所有與普京近距離接觸的人員全面配合。此外，也有分析認為，禁止佩戴手錶除了安全考量，可能是避免外界透過照片或影片中的時間資訊，推測普京實際會面與公開活動的真實時間。近年來，俄國官方多次被質疑公開畫面經過預錄或延後播出。
部分規定似乎存在「例外」。與普京私交超過40年的俄羅斯國防工業巨頭、前KGB特工切梅佐夫（Sergey Chemezov），近期與普京會面時仍被拍到佩戴手錶，被外界視為「核心親信待遇」。
暗殺與政變擔憂日益升高
近期有多家外媒與情報消息指出，普京對暗殺與政變風險的擔憂日益升高。包括《金融時報》與部分歐洲情報來源都稱，俄方已加強總統保安，甚至限制廚師、攝影師與貼身人員使用手機與大眾運輸工具。另有消息稱，普京近來長時間待在地下碉堡內，以防範無人機攻擊。
在俄烏戰爭持續延燒、烏克蘭無人機多次襲擊俄境後，莫斯科近期安全氣氛明顯升溫。今年俄國勝利日閱兵也罕見縮小規模，部分重型武器展示取消，外界普遍認為與安全疑慮有關。
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