UFO｜美國檔案解密揭異象　阿波羅太空人：像國慶煙花

美國五角大樓8日公開大批過去從未曝光的「不明飛行物」（UFO）與「不明空中現象」（UAP）相關檔案，內容橫跨數十年，不僅收錄一般民眾的目擊報告，還包含阿波羅登月太空人的機密通訊紀錄，引發外界對外星生命與神秘飛行現象的熱烈討論。
根據英國廣播公司（BBC）報道，目前已有161份文件可透過美國國防部網站查閱，未來還將持續公開更多資料。這波解密行動也讓近年再度升溫的外星生命話題受到矚目。
可能是冰塊碎片反射造成
此次公開的資料中，包括1960與1970年代阿波羅11號、12號與17號登月任務的通訊紀錄。1969年登月的太空人艾德林（Buzz Aldrin）曾透露，在飛往月球途中看見一個異常明亮的光源，「我們當時推測可能是一道雷射光」。
阿波羅12號太空人比恩（Alan Bean）也在紀錄中提到，他曾看到大量粒子與閃光在太空中漂浮，甚至形容那些東西像是「正從月球逃出去」。1972年執行阿波羅17號任務的太空人施密特（Jack Schmitt）則表示，艙外景象「像美國國慶煙花一樣」，但太空人同時也認為，那些閃光可能只是冰塊碎片反射造成。
大量民間目擊案例
除了太空任務紀錄外，檔案中也收錄大量民間目擊案例。一名男子在1957年接受聯邦調查局（FBI）訪談時聲稱，曾目睹一個大型圓盤狀飛行器從地面升空。另有2023年9月至10月的訪談內容顯示，多名美國民眾表示曾看見金屬物體從強光中浮現，並懸停在空中。
解密資料還包含美軍2022年於中東拍攝的影片。畫面來自伊拉克、敘利亞及阿拉伯聯合酋長國，其中一段未公開地點的影片，可見橢圓形物體高速飛越空中。五角大樓將其列為「尚未解決的不明空中現象」，但附帶報告也指出，該物體「可能是飛彈」。
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