UFO｜美國檔案解密揭異象　阿波羅太空人：像國慶煙花

美國五角大樓8日公開大批過去從未曝光的「不明飛行物」（UFO）與「不明空中現象」（UAP）相關檔案，內容橫跨數十年，不僅收錄一般民眾的目擊報告，還包含阿波羅登月太空人的機密通訊紀錄，引發外界對外星生命與神秘飛行現象的熱烈討論。

根據英國廣播公司（BBC）報道，目前已有161份文件可透過美國國防部網站查閱，未來還將持續公開更多資料。這波解密行動也讓近年再度升溫的外星生命話題受到矚目。

可能是冰塊碎片反射造成

此次公開的資料中，包括1960與1970年代阿波羅11號、12號與17號登月任務的通訊紀錄。1969年登月的太空人艾德林（Buzz Aldrin）曾透露，在飛往月球途中看見一個異常明亮的光源，「我們當時推測可能是一道雷射光」。