南韓男入獄前買股「被坐艇」　出獄喜見爆升賺千億圜

根據韓媒報導，A先生在社交平台發文表示，他把原本準備作為租屋保證金的2.61億韓圜（約140萬港元）全數投入購買「曉星重工」，以每股8,530韓圜（約45.7港元）的價格買進3萬股，令人意外的是，服刑結束出獄後，他資產竟暴增至1052.1億韓圜（約5.63億港元）。

南韓一名男子自稱在2020年3月疫情爆發期間入獄前，把2.61億韓圜（約140萬港元）全數購買「曉星重工」，共買進3萬股，服刑結束出獄後，資產竟暴增至1052.1億韓圜（約5.63億港元）。

A先生稱，全球疫情爆發時，曉星重工股價跌至歷史低點的時刻，若當年沒有入監服刑，很可能在股價漲到10,000韓圜時就提前獲利了結，根本不可能抱股6年。他表示，出獄後看到該股已突破400萬韓圜（約2.14萬港元），帳戶總資產突破千億韓圜，讓他驚呼：「完全不知道該怎麼辦」。

不排除有誇大成分

報道指出，儘管事件引發南韓網上熱議，但其真實性仍有待證實。一名分析師指出，以當時曉星重工的交易量來看，個人投資者要在低點一口氣買進如此大量股票，實際操作難度相當高，因此不排除有誇大成分。

專家也呼籲，投資者仍應回歸基本面，審慎評估產業趨勢與風險，切勿因網路傳奇故事就衝動進場，以免承受巨大損失。

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