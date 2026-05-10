匈牙利新總理毛焦爾就職　冀解凍170億歐盟資金

匈牙利總理毛焦爾（Peter Magyar）9日正式宣誓就任，象徵民族主義強人歐爾班（Viktor Orban）長達16年的執政時代正式結束。

根據外媒報道，毛焦爾率領的中間偏右「蒂薩黨（Tisza）」在4月國會大選中大勝，取得199席中的141席，達到修憲所需的三分之二多數席次，成為匈牙利民主化以來最具壓倒性的選舉結果之一。

不會「統治匈牙利」

45歲的毛焦爾原本曾是歐爾班執政黨「青年民主主義者聯盟（Fidesz）」內部人士，但他於2024年脫離執政陣營，批評政府存在大規模貪腐與權力濫用問題，之後創立改革派政治勢力蒂薩黨。