匈牙利新總理毛焦爾就職　冀解凍170億歐盟資金

匈牙利總理毛焦爾（Peter Magyar）9日正式宣誓就任，象徵民族主義強人歐爾班（Viktor Orban）長達16年的執政時代正式結束。
根據外媒報道，毛焦爾率領的中間偏右「蒂薩黨（Tisza）」在4月國會大選中大勝，取得199席中的141席，達到修憲所需的三分之二多數席次，成為匈牙利民主化以來最具壓倒性的選舉結果之一。
不會「統治匈牙利」
45歲的毛焦爾原本曾是歐爾班執政黨「青年民主主義者聯盟（Fidesz）」內部人士，但他於2024年脫離執政陣營，批評政府存在大規模貪腐與權力濫用問題，之後創立改革派政治勢力蒂薩黨。
毛焦爾在國會宣誓後表示，他不會「統治匈牙利」，而是「服務國家」。他強調，選民已授權新政府開啟歷史新篇章，未來將恢復民主制度、強化司法獨立、打擊貪腐，並重建與歐盟的關係。
歐爾班以親俄立場聞名
報道指出，象徵性的一幕也出現在國會大廈外牆——遭歐爾班政府於2014年撤下的歐盟旗幟，如今重新升起，象徵新政府將重新靠攏歐洲。
歐爾班自2010年重新執政後，長期以民族主義、反移民與親俄立場聞名，並多次與歐盟在司法改革、新聞自由與法治問題上爆發衝突。批評者認為，他逐漸將匈牙利帶向威權化。
新政府目前面臨的主要挑戰，包括疲弱的經濟、高通脹與遭歐盟凍結的大筆資金。毛焦爾已表示，希望盡快解凍約170億歐元（約1,572億港元）歐盟資金，以協助振興經濟。
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