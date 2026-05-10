俄烏戰爭｜普京：只要常識佔上風　仍可協商結束戰事

俄羅斯總統普京近日表示，他相信持續超過四年的俄烏戰爭「可能即將結束」，並稱目前仍存在透過談判達成和平的機會。不過，此番言論正值烏克蘭近期在部分戰線取得進展之際，引發外界關注。

根據外媒報道，普京是在莫斯科舉行的二戰「勝利日」閱兵活動後發表上述談話。今年的閱兵規模明顯縮小，現場加強保安，部分重型武器展示也遭取消。

烏軍取得戰場進展

普京表示，只要「常識佔上風」，俄羅斯與烏克蘭之間仍有可能透過協商結束戰爭。他同時暗批西方國家，稱北約持續東擴以及試圖將烏克蘭納入歐洲體系，是導致衝突爆發的重要原因。