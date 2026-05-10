俄烏戰爭｜普京：只要常識佔上風　仍可協商結束戰事

俄羅斯總統普京近日表示，他相信持續超過四年的俄烏戰爭「可能即將結束」，並稱目前仍存在透過談判達成和平的機會。不過，此番言論正值烏克蘭近期在部分戰線取得進展之際，引發外界關注。
根據外媒報道，普京是在莫斯科舉行的二戰「勝利日」閱兵活動後發表上述談話。今年的閱兵規模明顯縮小，現場加強保安，部分重型武器展示也遭取消。
烏軍取得戰場進展
普京表示，只要「常識佔上風」，俄羅斯與烏克蘭之間仍有可能透過協商結束戰爭。他同時暗批西方國家，稱北約持續東擴以及試圖將烏克蘭納入歐洲體系，是導致衝突爆發的重要原因。
不過，儘管俄方釋出談判訊號，俄軍在戰場上仍未完全取得優勢。烏克蘭今年初於南部戰線展開反攻，部分地區重新奪回控制權，這也是烏軍近兩年來少見的大規模進展。
此外，近期由美國斡旋的一項短暫停火安排，也讓俄烏雙方得以進行戰俘交換。美國總統特朗普則表示，希望推動更長期的和平談判，甚至考慮派遣美國代表團前往莫斯科協助協商。
核心分歧並未消除
然而，歐洲多國對普京的說法仍持懷疑態度。分析人士指出，俄羅斯目前依然堅持要求烏克蘭放棄部分領土，而烏克蘭總統澤連斯基則拒絕接受相關條件，雙方核心分歧並未消除。
專家認為，雖然近期停火與談判聲浪增加，但俄烏戰爭是否真正接近尾聲仍存在高度不確定性。隨着戰場情勢與國際政治持續變化，和平進程恐仍充滿挑戰。
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