熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-May-10 17:15
更新：2026-May-10 17:15

俄烏戰爭｜普京：只要常識佔上風　仍可協商結束戰事

分享：
俄羅斯總統普京。（圖／路透）

俄羅斯總統普京。（圖／路透）

adblk4

俄羅斯總統普京近日表示，他相信持續超過四年的俄烏戰爭「可能即將結束」，並稱目前仍存在透過談判達成和平的機會。不過，此番言論正值烏克蘭近期在部分戰線取得進展之際，引發外界關注。

根據外媒報道，普京是在莫斯科舉行的二戰「勝利日」閱兵活動後發表上述談話。今年的閱兵規模明顯縮小，現場加強保安，部分重型武器展示也遭取消。

烏軍取得戰場進展

普京表示，只要「常識佔上風」，俄羅斯與烏克蘭之間仍有可能透過協商結束戰爭。他同時暗批西方國家，稱北約持續東擴以及試圖將烏克蘭納入歐洲體系，是導致衝突爆發的重要原因。

adblk5

不過，儘管俄方釋出談判訊號，俄軍在戰場上仍未完全取得優勢。烏克蘭今年初於南部戰線展開反攻，部分地區重新奪回控制權，這也是烏軍近兩年來少見的大規模進展。

哈里王子以「人道主義者」的身份到訪烏克蘭。（美聯社） 哈里王子在俄鳥戰爭爆發後，第3次到訪烏克蘭。（美聯社） 哈里王子與曾被俄羅斯俘虜的烏克蘭軍醫Yuliia Paievska交談。（路透社） Terra A1 烏克蘭國防工業製造商Fire Point公司預告2027年要推出成本更低的新防空系統。（圖／路透） 一架由烏克蘭製造的FPV光纖無人機。 （圖／美聯社） 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／美聯社） 俄羅斯空襲烏克蘭頓內茨克州克拉馬托爾斯克．（圖／美聯社）

此外，近期由美國斡旋的一項短暫停火安排，也讓俄烏雙方得以進行戰俘交換。美國總統特朗普則表示，希望推動更長期的和平談判，甚至考慮派遣美國代表團前往莫斯科協助協商。

核心分歧並未消除

然而，歐洲多國對普京的說法仍持懷疑態度。分析人士指出，俄羅斯目前依然堅持要求烏克蘭放棄部分領土，而烏克蘭總統澤連斯基則拒絕接受相關條件，雙方核心分歧並未消除。

專家認為，雖然近期停火與談判聲浪增加，但俄烏戰爭是否真正接近尾聲仍存在高度不確定性。隨着戰場情勢與國際政治持續變化，和平進程恐仍充滿挑戰。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務