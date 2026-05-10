美國有郵輪爆諾如病毒疫情　過百人染病現正隔離

CDC指出，截至目前共有107名乘客與8名船員出現症狀，約佔全船總人數3%。患者主要出現腹瀉、噁心、嘔吐與腹痛等典型諾如病毒感染症狀。

根據外媒報道，爆發疫情的是荷美航運（Holland America Line）旗下郵輪「鹿特丹號（Rotterdam）」。該船於4月26日從美國佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）啟航，展開為期12天的加勒比海航程。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，一艘豪華郵輪近日爆發大規模諾如病毒（Norovirus）疫情，已有超過115名乘客與船員出現嘔吐、腹瀉等症狀，成為今年美國通報最嚴重的郵輪腸胃炎事件之一。

郵輪公司表示，船方已立即加強消毒與清潔措施，並將染病旅客隔離，同時採集檢體送驗。CDC則透過「船舶衛生計劃（Vessel Sanitation Program）」持續監控疫情。

諾如病毒是一種高度傳染性的腸胃病毒，常透過受污染食物、水源或接觸受污染表面傳播。由於郵輪空間密閉、人員密集，因此特別容易發生群聚感染。

冬春季持續活躍有關

今年以來美國已通報多宗郵輪諾如病毒疫情。專家表示，疫情增加可能與全球旅遊全面恢復，以及病毒在冬春季持續活躍有關。

CDC提醒民眾，預防諾如病毒最有效方式包括勤洗手、避免食用未妥善處理的食物，以及在出現症狀後至少48小時內避免接觸他人。

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