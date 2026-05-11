美國遊艇爆炸多人炸飛落海 11人送院

戴德郡消防救援局指出，由於傷者人數眾多，當局一度將事件升級為「第二級重大傷亡事故（Level 2 Mass Casualty Incident）」，並動員超過25個救援單位，包括消防艇、美國海岸防衛隊與佛州魚類及野生動物保護委員會共同參與救援。

根據當地消防單位表示，事故地點位於比斯坎灣（Biscayne Bay）海域。一艘載有多名乘客的包船遊艇突然傳出爆炸聲響，現場隨即冒出濃煙與火焰，多人被炸飛落海。

美國佛羅里達州邁亞密附近熱門水域「豪洛佛沙洲（Haulover Sandbar）」5月9日發生遊艇疑似爆炸意外，造成至少11人受傷送院，其中多人有燒燙傷與創傷，當局已展開調查。

目擊者表示，爆炸發生時場面相當混亂，有人直接被衝擊力炸離船隻。目擊船長Patrick Lee指出：「我們看到三個人被炸飛出去，接著就是一團濃煙。」他形容部分傷者全身嚴重燒傷。

另有船上人員指出，事故可能與汽油外洩有關。一名自稱當時在船上的男子表示，船隻啟動時疑似因油氣累積而引發爆炸。部分船長則推測，可能是未先開啟排氣設備，導致易燃氣體聚集。