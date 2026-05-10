日本冷藏食物被黃色液體浸住 驚揭速遞司機人有三急 尿液咁樣滲入食品包裝

在日本專門銷售新鮮食品及在地農產品的會員制速遞網店「CO-OP未來」(コープみらい)近日爆出一宗離譜的食安事件，一名會員收貨後，驚見冷藏新鮮食品竟浸在黃色液體裡，還散發出濃濃的尿味，相當嚇人。該組織調查後證實，負責的速遞司機送貨途中「人有三急」，竟在貨車內對著打算丟棄的載貨膠箱小便，結果尿液從破洞流出，再滲進下方準備運送給顧客的食品包裝。
《產經新聞》報道，CO-OP未來總部設於埼玉縣埼玉市，主要在東京、埼玉縣、千葉縣等地提供新鮮及日用品速遞服務。上月28日，有會員投訴，稱收到的冷藏食品「浸在黃色液體中」，並聞到濃烈的尿味。
CO-OP未來調查後發現，負責速遞的外判物流司機當日在工作時人有三急，但一時間找不到廁所，就直接在貨車後方的車廂內，朝著一個打算丟棄的膠箱小便，待會將箱子棄置。司機為了騰出空間，又將裝有尿液的膠箱疊放到未運送的商品箱上方，未料膠箱有裂縫，尿液從裂縫滲出，流進下方裝著冷藏食品的箱子裡，最終污染商品。
司機全沒察覺尿液從箱裡滲出，就這樣將浸著尿液的冷藏商品原封不動送到顧客家中，直到顧客投訴才曝光事件。
CO-OP未來本月6日在官網發布聲明，向受影響顧客及當地居民道歉，表示「發生危及食品安全及安心的重大事件，對於引發會員們的恐慌及不安，我們深感抱歉」。
CO-OP未來強調，這不僅是外判物流公司的問題，而是整個組織都必須嚴肅看待的管理疏失。又承諾未來將全面檢討速遞制度，包括事前確認送貨路線上的廁所位置、建立可緊急使用的設施名單，並加強資訊共享以及員工培訓，避免同類事件再發生。