日本冷藏食物被黃色液體浸住 驚揭速遞司機人有三急 尿液咁樣滲入食品包裝

在日本專門銷售新鮮食品及在地農產品的會員制速遞網店「CO-OP未來」(コープみらい)近日爆出一宗離譜的食安事件，一名會員收貨後，驚見冷藏新鮮食品竟浸在黃色液體裡，還散發出濃濃的尿味，相當嚇人。該組織調查後證實，負責的速遞司機送貨途中「人有三急」，竟在貨車內對著打算丟棄的載貨膠箱小便，結果尿液從破洞流出，再滲進下方準備運送給顧客的食品包裝。

《產經新聞》報道，CO-OP未來總部設於埼玉縣埼玉市，主要在東京、埼玉縣、千葉縣等地提供新鮮及日用品速遞服務。上月28日，有會員投訴，稱收到的冷藏食品「浸在黃色液體中」，並聞到濃烈的尿味。