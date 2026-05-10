中國男子泰國芭堤雅儲大批軍火 包括2把M16突擊步槍 供稱圖自殺式襲擊

泰國拘捕一名31歲中國籍男子，在其寓所內搜出大批軍火，包括2把M16突擊步槍、爆炸品、手榴彈和地雷。有泰國傳媒報道，該男子聲稱患有抑鬱症，計劃發動自殺式襲擊，但當局未有證實，稱疑犯可能動機暫不對外公布。泰國警方正調查該中國男子購買軍火的非法網絡，拘捕了3名疑犯，包括一名泰國海軍軍官，打算傳召多兩名疑犯問話，包括前軍人。

中方： 絕不袒護公民海外違法犯罪活動

中國駐泰國大使館表示，中國駐泰國使館高度重視相關個案，中方主管部門正核實涉案人員資訊。中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，絕不袒護公民在海外的違法犯罪活動，支持當地司法機關依法處置。中方願與泰國政府相關部門繼續加強警務執法合作，共同打擊跨國犯罪，為兩國友好合作和正常交往創造健康良好的氛圍。