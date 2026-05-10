中國男子泰國芭堤雅儲大批軍火 包括2把M16突擊步槍 供稱圖自殺式襲擊

泰國拘捕一名31歲中國籍男子，在其寓所內搜出大批軍火，包括2把M16突擊步槍、爆炸品、手榴彈和地雷。有泰國傳媒報道，該男子聲稱患有抑鬱症，計劃發動自殺式襲擊，但當局未有證實，稱疑犯可能動機暫不對外公布。泰國警方正調查該中國男子購買軍火的非法網絡，拘捕了3名疑犯，包括一名泰國海軍軍官，打算傳召多兩名疑犯問話，包括前軍人。
中方：絕不袒護公民海外違法犯罪活動
中國駐泰國大使館表示，中國駐泰國使館高度重視相關個案，中方主管部門正核實涉案人員資訊。中國政府一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，絕不袒護公民在海外的違法犯罪活動，支持當地司法機關依法處置。中方願與泰國政府相關部門繼續加強警務執法合作，共同打擊跨國犯罪，為兩國友好合作和正常交往創造健康良好的氛圍。
被捕中國籍男子孫明晨(譯音、Mingchen Sun)於芭堤雅租屋居住約2年，上周五(8日)駕車載來自台灣的的女友人遊覽時遇車禍，警員於其車內搜到一把手槍和多個彈匣，進而到其家裡搜查。報道稱，搜出的軍火包括、2把M16突擊步槍、1手把G26手機、9個M16彈匣、763發5.56毫米子彈、約4832.4克C4塑膠炸藥、4枚俄羅斯POMZ-2地雷、4枚BA/WA手榴彈、1枚南韓K75手榴彈、1枚緬甸M6/01手榴彈、7個電雷管、3個PONZ-2地雷引信、2個POMZ-2保險銷2個、3件防彈背心、4桶20公升裝汽油和防毒面具等。
曾問ChatGPT炸藥威力 於柬埔寨特種部隊接受訓練
《曼谷郵報》稱，調查人員在孫男的手機發現，他曾問聊天機械人ChatGPT有關C4炸藥的破壞能力，以及襲擊一些重要地方的方法。調查人員亦發現影片顯示他曾於柬埔寨特種部隊接受訓練，包括向水裡試擲。被捕泰國海軍軍官疑協助孫男採購軍火，另一被捕疑犯為芭堤雅一個射擊場的老闆。第三名涉案疑犯則是一名當地居民，借名給孫男開設戶口購買步槍。
持精英簽證 泰政府審視免簽機制
泰媒指，孫男持有中國、柬埔寨和多明尼加護照，並持有非泰籍長期居民的粉紅色身份證，以及5年的精英簽證。當局正調查他獲得有關身份證和簽證，是否涉及官員貪污。據悉，孫男於2020年持旅遊簽證首次入境泰國，之後多次進出，最近一次入境為今年1月27日。鄰居形容孫男平時友善有禮，時常對人親切問候。有居民指出，聽聞住宅區內藏有C4等爆炸物後深感震驚，危及居民安全。
警方下令全面調查事件，包括是否涉及國安。事件也觸發輿論加劇對泰國簽證政策的爭議。外交部長稱，正考慮對合資格國家公民的免簽60天逗留減至30天，以防有人濫用。