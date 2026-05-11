養貓成東亞地區熱潮　被視為療癒孤獨的家庭成員

「你是狗派還是貓派？」這個問題近年來在東亞似乎有了新答案。《CNN》指出，如今的東亞地區掀起一股「貓熱潮」，從台灣、中國、日本到南韓與香港，貓咪不僅成為都市家庭的重要陪伴，也反映出年輕世代在高壓社會中的生活處境與情感需求。 報道引述台灣調查顯示，2025年家貓數量首度超越家犬。「貓口數」從2023年的130萬隻增加到去年的170萬隻，增幅接近33%。中國也早在2021年出現貓數量超越狗的情況，而日本更是十年前就進入「貓比狗多」的時代。即便在狗仍較普遍的南韓與香港，貓也越來越受歡迎。

貓較狗容易在室內照顧 儘管多年來，南韓人常把貓與厄運或邪靈聯想在一起，令當地貓作為寵物遠不如狗普遍的原因之一。但這種情況正逐漸改變。根據南韓KB金融集團2025年的報告，新冠肺炎疫情以來，南韓家貓數量大幅增加。原因可能在於受到疫情期間外出限制影響，貓咪比狗更容易在室內照顧與飼養。 ▼日本福岡人氣貓島「相島」▼

專家指出，東亞城市普遍具備幾項共同特徵，包括居住空間狹小、人口密集、工時長與獨居人口增加，使貓比狗更符合都市生活需求。來自香港的Ellen Chung受訪時表示，養狗需要經常外出「放狗」，但許多人工作忙碌、沒有足夠時間，甚至有人害怕狗，因此在城市裡養貓更方便。 香港大學副教授、臨床心理學家黃蔚澄稱，「現在許多人選擇不生小孩，養寵物幾乎像是在養孩子」。他表示，都市生活的壓力挑戰讓人更傾向選擇飼養貓咪。 此外，東亞社會也面臨孤獨感升高問題。許多東亞年輕人面臨競爭異常激烈的就業市場、停滯不前的薪資、高昂的生活成本和殘酷的工時，對婚姻與生育失去興趣。日本人口已連續16年減少，南韓更擁有全球最低生育率，類似的趨勢在整個亞洲地區普遍存在。伴隨單人家庭增加，孤獨與社交退縮問題也愈發明顯。

亞洲寵物經濟快速成長 在這樣的背景下，寵物成為重要的情感寄託。專家指出，過去貓狗多被視為工具型動物，例如狗負責看家、貓負責捉老鼠，如今則更多被當成陪伴與療癒孤獨的家庭成員。 這股趨勢也帶動亞洲寵物經濟快速成長。高盛的2024年研究報告指出，中國寵物食品市場將在2030年飆升至120億美元。南韓則在2023年首次出現「寵物車銷量超過嬰兒車」的現象，象徵社會結構與消費習慣正在改變。 儘管各國政府希望提升出生率，但對許多亞洲年輕人而言，一隻能陪伴自己的貓咪，也許比傳統家庭模式更貼近現實生活。