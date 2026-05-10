曼谷男女弄破動物園圍欄偷3隻野生動物 「綁架」返家

泰國曼谷一個動物園發生匪夷所思的動物遭竊事件，一對男女趁著遊客人多擠迫之際，竟打破爬蟲類動物展示櫃的圍欄，偷走2隻爬蟲類動物並將其藏在外套裡，悄悄離開。警方調查後發現，兩人犯案前在另一個動物園已偷走一隻松鼠猴。 泰媒The Thaiger報道，事發於曼谷帕塔動物園(Pata Zoo)。園方本月6日在Facebook發布聲明表示，涉案男女本月1日勞動節假期於早上10時40分左右進入動物園，入園時背著一個懷疑裝著一隻松鼠猴的藍色背包。由於禁止帶寵物入園，兩人便將背包寄放在售票櫃枱。

閉路電視畫面顯示，這對男女入園後即換上印有麥當勞標誌的黑色外套，並直奔特殊動物展示區。男子猛力打破2個爬蟲類展示櫃的圍欄後，女子迅速將內裡一隻中國鱷蜥和一隻虎斑蠑螈取走，並塞進黑色外套裡。兩人得手後迅速領回寄放的松鼠猴背包，並逃離現場。 園方公布兩人犯案時閉路電視畫面，並表示已報警處理。警方調查後發現，就在帕塔動物園動物被偷走的幾乎同一時間，曼谷Peuan Deratchan迷你動物園也通報一隻名為March的松鼠猴失蹤。對此，帕塔動物園員工推測，這對男女入園時寄放的松鼠猴，可能就是從Peuan Deratchan迷你動物園偷走的「贓物」。

帕塔動物園在FB貼文中憤怒表示，雖然這些爬蟲類動物的價值不太高，但每一隻都是員工悉心照顧的寶貝。 警方翻查閉路電視畫面，很快鎖定33歲男子Raiwin Sikaewkun及女子Warisara Waiprasert涉案。警員於本月7日在曼谷廊曼區一間出租屋拘捕兩人，並救出3隻被偷走的動物，並確認牠們狀況良好。 經調查後，警方根據泰國《刑法》第335(3)條「損毀財產保護障礙物進行盜竊」等罪名起訴兩名疑犯，他們若被定罪，將面臨1至5年監禁，以及2萬至10萬泰銖(約4,856至24,284港元)罰款。