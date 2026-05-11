美國會通過獨行俠法案　《Top Gun》F-14戰機有望獲解凍復飛

美國參議院早前通過《獨行俠法案》，授權海軍將封存在亞利桑那州戴維斯－蒙森空軍基地的3架退役F-14「雄貓」式戰鬥機，轉移至阿拉巴馬州的美國太空與火箭中心進行修復與保存，並計劃讓其中至少一架恢復至適航狀態。若順利實施，將是美國多年來首次有F-14復飛。
眾議員獲湯告魯斯《壯志凌雲》啟發
該法案由蒙大拿州共和黨參議員Tim Sheehy發起，獲得亞利桑那州共和黨眾議員哈曼德的推動。哈曼德上月表示，他從小就熱愛湯告魯斯主演的《壯志凌雲》（Top Gun）電影中的F-14戰機，其迷人的設計使其成為史上最具代表性的戰機之一。他指出：「我自己也是受到它啟發，才決定投身軍隊。」作為前美國陸軍軍官，哈曼德表示許多曾與他並肩服役的戰友也有同樣感受，因此他為能提出這項法案感到自豪。
1986年上映的《壯志凌雲》讓F-14成為全球知名的戰機象徵，當時美國海軍的招募人數一度大增，影響力持續多年。到了2022年的續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），製作團隊特別安排F-14重出江湖，並在劇情中扮演關鍵角色。2024年，美國海軍授予湯告魯斯「傑出公共服務獎」，表揚他長年對海軍與海軍陸戰隊形象的支持。
法案指定保存的F-14中，至少有兩架在海軍航空史上具有特殊地位。其中一架F-14D曾於1989年在地中海南部空域，與2架利比亞MiG-23戰鬥機交戰並擊落對手，成為少數取得實戰空戰勝利的F-14之一。另一架則曾發生著名意外事件，當時該機在內華達州法倫海軍航空站附近飛行時，座艙蓋意外脫落變成「開篷戰機」，但飛機最後仍安全返航。事故起因是一名海軍巡洋艦艦長搭乘後座飛行時，意外誤觸彈射座椅裝置。
F-14作為美國海軍主力艦載戰鬥機，服役長達30年。這款雙座重型戰機於1972年開始交付海軍，並在1981年首次投入實戰。當年兩架F-14在蘇爾特灣上空遭利比亞Su-22戰機挑釁後展開反擊，並迅速擊落兩架敵機。
被封存在戴維斯－蒙森空軍基地（Davis–Monthan Air Force Base）的3架F-14，之所以倖存至今，與伊朗因素密切相關。1970年代，由親美的巴列維國王統治的伊朗，為應對蘇聯空防壓力，採購80架F-14戰機。然而交付完成後不久，1979年伊朗伊斯蘭革命爆發，政權更迭導致美伊關係迅速惡化。此後，美國中斷對伊朗F-14的零件與技術支援，並長期試圖阻止相關零件流入伊朗。
阻伊朗獲二手零件 銷毀大量退役F-14
2006年F-14全面退役後，基地內原本保存相當數量的雄貓戰機。然而後來有報告指出，伊朗正透過非法手段試圖採購F-14二手零件，五角大廈隨即下令，大量退役F-14必須徹底拆解銷毀以避免零件流入黑市。這令「飛機墳場」如今僅剩少數F-14保存至今。相較之下，該基地目前仍存放近300架退役F-15戰機，更凸顯F-14的稀有程度。
戴維斯－蒙森空軍基地因當地氣候乾燥，非常適合長期保存飛機，因此基地內存放大量退役美軍軍機。有些作為現役機隊的零件來源，有些則維持封存狀態，等待重新啟用。過去40多年，伊朗的F-14數量持續減少，而美國國內也逐漸出現要求保留歷史機體的聲音，《獨行俠法案》便是在這樣的背景下獲得推動。
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