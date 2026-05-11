美國會通過獨行俠法案　《Top Gun》F-14戰機有望獲解凍復飛

美國參議院早前通過《獨行俠法案》，授權海軍將封存在亞利桑那州戴維斯－蒙森空軍基地的3架退役F-14「雄貓」式戰鬥機，轉移至阿拉巴馬州的美國太空與火箭中心進行修復與保存，並計劃讓其中至少一架恢復至適航狀態。若順利實施，將是美國多年來首次有F-14復飛。

眾議員獲湯告魯斯《壯志凌雲》啟發

該法案由蒙大拿州共和黨參議員Tim Sheehy發起，獲得亞利桑那州共和黨眾議員哈曼德的推動。哈曼德上月表示，他從小就熱愛湯告魯斯主演的《壯志凌雲》（Top Gun）電影中的F-14戰機，其迷人的設計使其成為史上最具代表性的戰機之一。他指出：「我自己也是受到它啟發，才決定投身軍隊。」作為前美國陸軍軍官，哈曼德表示許多曾與他並肩服役的戰友也有同樣感受，因此他為能提出這項法案感到自豪。