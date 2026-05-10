伊朗局勢｜伊朗已回應美國結束戰爭方案 卡塔爾天然氣船穿過霍爾木茲海峽

伊朗官方通訊社IRNA周日(10日)稱，伊朗已透過中間人巴基斯坦，回應了美國結束戰爭的方案。報道引述知情人士指，根據伊朗的提議，現階段的談判將完全集中在停止區內的敵對。路透社表示，美伊雙方的消息人士透露，最新的和平推動旨在達成一項臨時諒解備忘錄，以停止戰爭，以及容許船隻通過霍爾木茲海峽；與此同時雙方會討論一份更全面的協議，該協議必須解決伊朗核計劃等棘手的議題。

有指伊朗為與調停人巴基斯坦和卡塔爾建立信任，以及緩解巴基斯坦因缺乏能源斷電問題，批准一艘卡塔爾的液態天然氣運輸船穿過霍爾木茲海峽往巴基斯坦。報道稱，該船已於周日(10日)成功按照伊朗指定的路線通過海峽，並進入阿曼灣駛往巴基斯坦方向。這是美國和以色列空襲伊朗約70天以來，首次有卡塔爾的液態天然氣運輸船通過霍爾木茲海峽。航跡圖顯示，該船使用了伊朗方面近期啟用的新航道。