伊朗局勢｜伊朗已回應美國結束戰爭方案 卡塔爾天然氣船穿過霍爾木茲海峽

伊朗官方通訊社IRNA周日(10日)稱，伊朗已透過中間人巴基斯坦，回應了美國結束戰爭的方案。報道引述知情人士指，根據伊朗的提議，現階段的談判將完全集中在停止區內的敵對。路透社表示，美伊雙方的消息人士透露，最新的和平推動旨在達成一項臨時諒解備忘錄，以停止戰爭，以及容許船隻通過霍爾木茲海峽；與此同時雙方會討論一份更全面的協議，該協議必須解決伊朗核計劃等棘手的議題。
有指伊朗為與調停人巴基斯坦和卡塔爾建立信任，以及緩解巴基斯坦因缺乏能源斷電問題，批准一艘卡塔爾的液態天然氣運輸船穿過霍爾木茲海峽往巴基斯坦。報道稱，該船已於周日(10日)成功按照伊朗指定的路線通過海峽，並進入阿曼灣駛往巴基斯坦方向。這是美國和以色列空襲伊朗約70天以來，首次有卡塔爾的液態天然氣運輸船通過霍爾木茲海峽。航跡圖顯示，該船使用了伊朗方面近期啟用的新航道。
伊朗局勢｜卡塔爾向伊朗稱不能以海峽施壓
卡塔爾外交部周日稱，首相兼外交大臣阿勒薩尼與伊朗外交部長阿拉格齊通電話，向對方說利用霍爾木茲海峽作為「施壓工具」只會加深波斯灣的危機。他又說，衝突各方應回應調停人的努力，以結束戰爭。卡塔爾外交部未有透露有關通話於何時舉行。
伊朗傳媒周日指，最高領袖穆傑塔巴會見了伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部司令阿卜杜拉希，就軍事行動和堅決對抗敵人作出新指示。美軍日前攻擊了伊朗兩艘運油輪，伊朗革命衛隊揚言報復。美國波斯灣盟友阿聯酋周日稱，攔截了兩架來自伊朗的無人機，卡塔爾則譴責一架無人機襲擊從阿布扎比進入該國水域的商船。科威特也遭無人機攻擊。