佛州醫生切錯器官致七旬翁失血亡 竟稱「分不清脾臟與肝臟」還撒謊瞞騙家屬

美國佛羅里達州一名外科醫生替一名70歲病人進行脾臟切除手術，竟誤將肝臟切除，導致病人大量失血死亡。涉事醫生其後接受調查時坦承，因為一時慌亂，「分不清脾臟與肝臟」。這說法令外界譁然。
《紐約郵報》報道，44歲外科醫生沙克諾夫斯基(Thomas Shaknovsky)在去年11月的調查中供稱，他替病人布萊恩(William Bryan)進行腹腔鏡脾臟切除手術時，病人腹腔突然出血，加上結腸腫脹遮擋視線，令他難以找到出血位置。當時醫療團隊還替病人進行心肺復甦，情況十分混亂。
沙克諾夫斯基表示：「外科醫生在手術台上失去病人，是非常令人崩潰的事。」又坦言當時自己因太過慌張，「分不清楚脾臟和肝臟」。
死者妻子比華利(Beverly Bryan)向法院提出醫療疏忽及過失致死訴訟。她表示，與丈夫2024年8月從阿拉巴馬州往佛州旅遊，丈夫因腹痛就醫，沙克諾夫斯基與另一名醫生建議丈夫接受脾臟切除手術，手術於8月21日進行，最後丈夫被切除肝臟，更造成「即時且災難性失血」，最終死亡。
調查顯示，沙克諾夫斯基在手術期間犯下連串的致命醫療失誤，包括因視線被遮擋，從腹腔鏡手術改為風險較高的開腹手術，之後又錯誤切斷以及縫合肝臟周邊的血管，導致病人大量出血，且心臟驟停。面對緊急狀況，他又沒有要求其他醫生支援。
再者，沙克諾夫斯基事後還將被切除的器官標示為「脾臟」，直到病人死亡後才被發現其實是肝臟。家屬指控，沙克諾夫斯基試圖掩飾失誤，向病人妻子聲稱脾臟腫大到正常的4倍，且「移位到身體另一側」。報道指，沙克諾夫斯基已被吊銷醫生執照，上月被警方拘捕並起訴，一旦定罪，最高面臨監禁15年。
事發前，沙克諾夫斯基已面臨另一宗醫療失誤訴訟，涉及一名70歲女病人在他切除腫塊後因膿毒症死亡。他其後與家屬和解，但未有透露涉及金額。