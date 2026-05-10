佛州醫生切錯器官致七旬翁失血亡 竟稱「分不清脾臟與肝臟」還撒謊瞞騙家屬

《紐約郵報》報道，44歲外科醫生沙克諾夫斯基(Thomas Shaknovsky)在去年11月的調查中供稱，他替病人布萊恩(William Bryan)進行腹腔鏡脾臟切除手術時，病人腹腔突然出血，加上結腸腫脹遮擋視線，令他難以找到出血位置。當時醫療團隊還替病人進行心肺復甦，情況十分混亂。

死者妻子比華利(Beverly Bryan)向法院提出醫療疏忽及過失致死訴訟。她表示，與丈夫2024年8月從阿拉巴馬州往佛州旅遊，丈夫因腹痛就醫，沙克諾夫斯基與另一名醫生建議丈夫接受脾臟切除手術，手術於8月21日進行，最後丈夫被切除肝臟，更造成「即時且災難性失血」，最終死亡。

調查顯示，沙克諾夫斯基在手術期間犯下連串的致命醫療失誤，包括因視線被遮擋，從腹腔鏡手術改為風險較高的開腹手術，之後又錯誤切斷以及縫合肝臟周邊的血管，導致病人大量出血，且心臟驟停。面對緊急狀況，他又沒有要求其他醫生支援。

再者，沙克諾夫斯基事後還將被切除的器官標示為「脾臟」，直到病人死亡後才被發現其實是肝臟。家屬指控，沙克諾夫斯基試圖掩飾失誤，向病人妻子聲稱脾臟腫大到正常的4倍，且「移位到身體另一側」。報道指，沙克諾夫斯基已被吊銷醫生執照，上月被警方拘捕並起訴，一旦定罪，最高面臨監禁15年。