中方宣布特朗普周三起訪華　兩國元首就重大問題深入交換意見(更新)

中方宣布，應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普將於星期三至星期五國事訪問中國。外交部發言人郭嘉昆在例行記者會表示，今次是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。習近平將與特朗普就中美關係及世界和平發展的重大問題深入交換意見。 郭嘉昆強調，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中方願與美方一起，秉持平等、尊重、互惠精神，擴大合作、管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。另外郭嘉昆被問到，據報兩國元首將在會談中討論伊朗議題，郭嘉昆回應說，關於伊朗局勢，中方的立場一貫，將繼續為停火止戰、勸和促談，發揮積極作用。

凱利表示，特朗普將繼續推行過去一年來的做法，重新平衡美中關係，優先考慮互惠和公平，恢復美國的經濟獨立性。預期雙方會談到「美中貿易委員會」以及「美中投資委員會」，並會討論達成更多產業協議，包括航空、農業和能源等。

美國白宮副新聞秘書凱莉(Anna Kelly)公布特朗普訪華行程，指特朗普周三(13日)晚上抵達北京，周四上午參加歡迎儀式，並與習近平舉行雙邊會談，預計特朗普下午參觀天壇，並於晚間出席國宴。特朗普周五離開中國前，會同習近平茶敘及共晉工作午餐。

何立峰赴韓與美方舉行經貿磋商

在北京，商務部新聞發言人表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，明日至後日率團到韓國，與美方舉行經貿磋商，雙方將以兩國元首釜山會晤，以及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

美國財長貝森特亦於社交平台表示，將啟程前往日本及韓國參與會談，將於星期二(12日)在東京與日本首相高市早苗會面，並於星期三在首爾與何立峰舉行會談。