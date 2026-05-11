泰國因應中國男子軍火案　擬縮短旅客免簽期至30日

一名中國男子在泰國度假勝地芭堤雅，被發現在他的汽車及住處藏有大量軍火，包括C4炸藥、槍械及地雷等，他還向警方供稱企圖策劃自殺式爆炸，警方正調查軍火來源，及他是否計劃發動自殺式襲擊。泰國外長西哈薩對案件表示憂慮，將研究把中國旅客在當地免簽證停留的時間，縮短一半到30日。 西哈薩指，這批軍火由外國公民擁有，情況令人更加憂慮，目前尚未清楚疑犯的目的，會等待調查結果。他強調泰國歡迎外國人到當地旅遊和經商，但同時指部份人可以旅客身份，在當地停留60日，要謹慎處理，外交部已經展開檢討，簽證委員會建議把中國旅客的免簽逗留期，由現時60日減至30日，亦檢視各類簽證的準則。

男子被發現大量軍用等級武器

泰國春武里府警方表示，譯音姓孫的31歲中國籍男子，周五(8日)駕車在邦拉蒙地區的公路翻側，警方在其車內，發現一把手槍及多個彈匣，隨即到他在芭堤雅租住的房屋搜查，發現大量軍用等級武器，包括M16步槍，不同型號的手榴彈、地雷、近5公斤的C4炸藥，還有炸彈背心、防毒面具，和4桶20升裝汽油等。部分武器是由泰國皇家陸軍彈藥廠為官方生產。住所內還布滿爆炸陷阱，附近一些居民已被疏散。警方又在男子手機上發現，他曾使用AI模型，查詢炸藥破壞力及實施爆破地點等，並發現了他進行武器訓練的片段，分析估計訓練地點為柬埔寨皇家特種部隊司令部。警方隨即將這名男子拘捕。報道指，涉事男子持有中國及柬埔寨護照，以及境外居民的身份證明，指他2020年以觀光簽證首次到訪泰國，之後多次出入境。他最近一次入境泰國，是在今年1月27日，持5年有效長期簽證。