Nike獲神級代言　教宗著散步同款波鞋被炒至天價(有片)

近日一組在網上瘋傳的照片，現任教宗良十四確實被拍到，穿著傳統神職白長袍，腳上搭配的是一雙Nike運動鞋。這組爆紅照片出自梵蒂岡製作的紀錄片《Leone a Roma》，內容記錄這位美國有史以來首位教宗在成為教宗前、於羅馬任職期間的生活片段。

綜合報道，這部將透過梵蒂岡媒體平台發行的紀錄片，教宗無可避免被人檢視，因此，教宗良十四與米高佐敦(Michael Jordan)、小威廉絲(Serena Williams)與「C朗」Cristiano Ronaldo穿同品牌鞋這件事，被公開成為新聞絕非意外。在成為良十四世之前，教宗的前身分是樞機主教Robert Prevost。有人猜測他當時所穿的可能是Air Force 1或SB Force，但最終專家指出，該鞋款更可能是Nike的Franchise Low Plus，那是一款最早於1970至1980年代販售、曾在2008年短暫復刻的鞋型。