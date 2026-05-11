Nike獲神級代言　教宗著散步同款波鞋被炒至天價(有片)

近日一組在網上瘋傳的照片，現任教宗良十四確實被拍到，穿著傳統神職白長袍，腳上搭配的是一雙Nike運動鞋。這組爆紅照片出自梵蒂岡製作的紀錄片《Leone a Roma》，內容記錄這位美國有史以來首位教宗在成為教宗前、於羅馬任職期間的生活片段。
綜合報道，這部將透過梵蒂岡媒體平台發行的紀錄片，教宗無可避免被人檢視，因此，教宗良十四與米高佐敦(Michael Jordan)、小威廉絲(Serena Williams)與「C朗」Cristiano Ronaldo穿同品牌鞋這件事，被公開成為新聞絕非意外。在成為良十四世之前，教宗的前身分是樞機主教Robert Prevost。有人猜測他當時所穿的可能是Air Force 1或SB Force，但最終專家指出，該鞋款更可能是Nike的Franchise Low Plus，那是一款最早於1970至1980年代販售、曾在2008年短暫復刻的鞋型。
網民：梵蒂岡傳統與現代街頭風格罕見混搭
照片迅速在社交平台瘋傳，網民開玩笑表示，這是梵蒂岡傳統與現代街頭風格的罕見混搭。雖然紀錄片本身也受到關注，但真正吸引網友目光的，是教宗的鞋子。網民放大鞋子的畫面，開始大量分享迷因、反應與各種玩笑。有人借用當紅電影《穿著PRADA的惡魔2》梗，寫道「如果惡魔穿PRADA，教宗就穿Nike」。不少人好奇，Nike是否會因為這雙鞋獲得如此「非凡背書」而重新發售這款鞋。據悉，在eBay等轉售平台上，這雙鞋已飆升至天價。在時尚界試圖營造低調奢華的此時，穿著Nike球鞋的教宗，成了最熱門時尚話題人物。
“Leone a Roma” is a new documentary by the Vatican's media outlets that retraces the nearly two decades Pope Leo XIV spent in Rome before his election to the See of Peter.— Vatican News (@VaticanNews) May 6, 2026
It follows "León de Perú" and "Leo from Chicago".
Produced for the first anniversary of Leo's… pic.twitter.com/soUcmBOT3M