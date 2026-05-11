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國際
出版：2026-May-11 12:10
更新：2026-May-11 12:10

美軍2士兵摩洛哥軍演疑墮海失蹤　已尋獲1具遺體

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美國與盟友在非洲進行「非洲雄獅」聯合軍演期間，2名美軍人員失蹤，有關單位展開搜救行動。（路透社）

美國與盟友在非洲進行「非洲雄獅」聯合軍演期間，2名美軍人員失蹤，有關單位展開搜救行動。（路透社）

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美國軍方表示，一名日前在摩洛哥參與軍事演習期間失蹤的美軍士兵Kendrick Lamont Key Jr.，其遺體已在大西洋沿岸被尋獲，目前搜救人員仍在尋找另一名失蹤士兵。

根據外媒報道，死者為27歲美國陸軍少尉Kendrick Lamont Key Jr.，隸屬防空砲兵部隊。他與另一名美軍士兵於5月2日在摩洛哥西南部參加「非洲雄獅」（African Lion）多國聯合軍演後，在休假期間前往海岸附近時發生意外。

美國陸軍歐洲與非洲司令部表示，摩洛哥軍方搜救隊於5月9日上午，在距離兩人落海地點約1英里處的海岸發現Key Jr.的遺體。

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疑不慎墜海

報道指出，兩名士兵當時疑似在丹丹市（Tan-Tan）附近的卡普德拉（Cap Draa）訓練區岸邊，疑有人不慎墜海，另一人則試圖下水救援，結果雙雙失蹤。

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事件發生後，美國與摩洛哥軍方隨即展開大規模搜救行動，投入超過600人、直升機、無人機、軍艦與潛水隊進行海空搜索。部分報道指出，搜救範圍一度超過1.2萬平方公里。

目前第二名失蹤士兵仍未被尋獲，美國國防官員表示，搜救行動將持續進行，直到確認其下落為止。

「非洲雄獅」軍演由美國非洲司令部主導，是非洲地區規模最大的年度聯合軍演之一，今年共有超過30國、約7000名軍人參與，演習地點涵蓋摩洛哥、突尼西亞、加納與塞內加爾等國。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

死者為27歲美國陸軍少尉肯德里克・拉蒙特・凱伊（Kendrick Lamont Key Jr.）

死者為27歲美國陸軍少尉肯德里克・拉蒙特・凱伊（Kendrick Lamont Key Jr.）

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