美軍2士兵摩洛哥軍演疑墮海失蹤　已尋獲1具遺體

美國與盟友在非洲進行「非洲雄獅」聯合軍演期間，2名美軍人員失蹤，有關單位展開搜救行動。（路透社）

美國軍方表示，一名日前在摩洛哥參與軍事演習期間失蹤的美軍士兵Kendrick Lamont Key Jr.，其遺體已在大西洋沿岸被尋獲，目前搜救人員仍在尋找另一名失蹤士兵。

根據外媒報道，死者為27歲美國陸軍少尉Kendrick Lamont Key Jr.，隸屬防空砲兵部隊。他與另一名美軍士兵於5月2日在摩洛哥西南部參加「非洲雄獅」（African Lion）多國聯合軍演後，在休假期間前往海岸附近時發生意外。

美國陸軍歐洲與非洲司令部表示，摩洛哥軍方搜救隊於5月9日上午，在距離兩人落海地點約1英里處的海岸發現Key Jr.的遺體。