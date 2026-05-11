女學生3年「原味室內鞋」網拍破5萬日元　平台憂慮急出手

日本二手交易平台近日出現女學生穿過的「原味室內鞋」，部分商品甚至拍出5萬日圓高價，引發外界質疑女學生形象遭到性化與商品化，並衍生個資外流疑慮。對此，平台業者也開始加強限制相關商品上架。

綜合報道，這類二手鞋款的購買者往往偏好仍保留名字刺繡、班級細節或有明顯穿著痕跡的鞋子。一雙產自埼玉縣、充滿汙漬並宣稱穿過3年的畢業紀念鞋，起標價即達6,900日圓(約340港元)，部分熱門拍賣品項經過多次競標後，成交價格甚至飆升至5萬日圓(約2,500港元)。有網民指出，這種交易的核心並非鞋子本身，而是將女學生的形象商品化。令人擔憂的是，這些物品不僅被性化，更讓學生的姓名、學校等個資暴露在風險之中，甚至傳出有家長強迫女兒穿著舊鞋擺拍以供販售的極端案例。