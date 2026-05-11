男遊客大石擲海豹「我很有錢隨便罰」　議員嘉許「私了」人士(有片)

「交錢不就行了嗎？」這句說話刷新港人三觀，其實夏威夷茂宜島(Maui)日前亦爆出一宗令人氣憤的虐待動物事件。一名來自西雅圖的37歲男遊客，涉嫌在海岸附近，朝水中的夏威夷僧海豹頭部投擲大石頭，事後拋出「我很有錢，隨便你罰」，影片引發廣大關注。

綜合報道，18歲的茂宜島居民Kaylee Schnitzer親眼目擊事發經過。她指該名男子撿起一顆「椰子那麼大」的石頭，直接朝僧海豹的頭部方向扔過去，石頭落在海豹頭部附近，海豹受到驚嚇從水中猛然後退。Kaylee出聲制止，對方不但毫無悔意，還反駁：「我不在乎，我很有錢。隨便你們要罰甚麼，我付得起，我每個月都來這裡。」其實那隻被丟石頭的海豹名叫「Lani」，是西茂宜海岸線上超過20年的老朋友，當地居民都認識牠、關心牠。相關影片曝光後，茂宜島市長Richard Bissen公開譴責事件，直言茂宜歡迎的是尊重文化環境和野生動物的遊客，這種行為絕對不會被容忍。夏威夷土地及自然資源部(DLNR表示，保育與資源執法處(DOCARE)茂宜分局在5日接獲茂宜島警方通報後趕到現場，找到一名符合目擊者描述的37歲西雅圖男性並將其拘留，此案被移送至美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)執法辦公室做進一步調查。依據夏威夷州法律，故意傷害僧海豹屬於C級重罪，最高可判處5年有期徒刑及5萬美元罰款。