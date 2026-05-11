男遊客大石擲海豹「我很有錢隨便罰」　議員嘉許「私了」人士(有片)

「交錢不就行了嗎？」這句說話刷新港人三觀，其實夏威夷茂宜島(Maui)日前亦爆出一宗令人氣憤的虐待動物事件。一名來自西雅圖的37歲男遊客，涉嫌在海岸附近，朝水中的夏威夷僧海豹頭部投擲大石頭，事後拋出「我很有錢，隨便你罰」，影片引發廣大關注。
綜合報道，18歲的茂宜島居民Kaylee Schnitzer親眼目擊事發經過。她指該名男子撿起一顆「椰子那麼大」的石頭，直接朝僧海豹的頭部方向扔過去，石頭落在海豹頭部附近，海豹受到驚嚇從水中猛然後退。Kaylee出聲制止，對方不但毫無悔意，還反駁：「我不在乎，我很有錢。隨便你們要罰甚麼，我付得起，我每個月都來這裡。」其實那隻被丟石頭的海豹名叫「Lani」，是西茂宜海岸線上超過20年的老朋友，當地居民都認識牠、關心牠。相關影片曝光後，茂宜島市長Richard Bissen公開譴責事件，直言茂宜歡迎的是尊重文化環境和野生動物的遊客，這種行為絕對不會被容忍。夏威夷土地及自然資源部(DLNR表示，保育與資源執法處(DOCARE)茂宜分局在5日接獲茂宜島警方通報後趕到現場，找到一名符合目擊者描述的37歲西雅圖男性並將其拘留，此案被移送至美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)執法辦公室做進一步調查。依據夏威夷州法律，故意傷害僧海豹屬於C級重罪，最高可判處5年有期徒刑及5萬美元罰款。
參議員建議向入境旅客播片作警惕
詎料，未及當區對施襲者判刑，一名環保人士率先找到該名施襲男子並用拳頭先「私了」。3天後，當地參議員Brenton Awa在國會發言時，展示男子向海豹擲石和被私了的影片，指不少人已看到這名「環保社運人士」(environmental activist)，親自出手「教育」他，讓他明白滋擾我們的土地或動物，將會發生甚麼。Brenton Awa笑言，雖然我們不縱容暴力，但特別印發了一張嘉許狀，向這位不公開其姓名的「Ambassador of Aloha」(愛與關懷大使)致敬，更希望航空公司在所有入境航班播放影片，讓入來搞破壞的遊客有所警惕。報道亦提到，Brenton Awa於2022年首次當選，並在2024年成功連任，期間從未花費或籌集一分一豪，零成本競選卻勝出選舉。
警告：影片內容涉及殘酷對待動物或暴力行為
A scandal has erupted in the U.S. after a deranged wealthy man threw a rock at a Hawaiian monk seal — one of the rarest marine mammals in the world.— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2026
The incident happened on the island of Maui and was caught on video. Witnesses tried to stop the man, but he just laughed and said… pic.twitter.com/03gMKrnzZo