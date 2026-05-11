日媒：北韓大發俄烏戰爭財 兵援俄羅斯3年料獲外匯及能源130億美元

日媒報道，北韓因支援俄羅斯入侵烏克蘭而獲得「前所未有的」意外之財，透過提供武器和兵力換取外匯及能源供應，估計3年內賺取高達130億美元(約1,017.7億港元)，幾乎等於北韓整年的國民生產總值(GDP)。
日經亞洲(Nikkei Asia)報道，俄羅斯本月9日舉行紀念二戰戰勝納粹德國的年度閱兵，但今年卻不見往年出現的地面軍備，對此專家認為，俄羅斯需要將主力武器部署在俄烏戰爭前線，但也擔心遭到烏克蘭攻擊。
北韓軍隊首次參與這場俄羅斯閱兵，這反映出，在俄羅斯面臨軍事物資長期短缺的情況下，莫斯科對平壤的依賴愈來愈重。
北韓向俄羅斯供應戰爭物資一事於2022年曝光，這也是俄羅斯對烏克蘭開戰的同一年。在俄羅斯總統普京與北韓領袖金正恩於2024年6月簽署全面戰略夥伴關係協議後，平壤增加了戰爭物資的運送，並開始派遣軍隊支援俄羅斯。
根據南韓國家情報院旗下的研究機構估計，截至2025年，北韓已運送價值70億至138億美元(約548億至1,080億港元)武器。除了供應火箭炮和炮彈，據報北韓還運送近250枚KN-23短程彈道導彈，據報這些導彈是在俄羅斯的協助下研發。
報道指，作為回報，北韓可能不僅獲得外匯，除了民生必需品，俄羅斯還提供用於武器和軍事技術的物資。據報，自2024年秋季以來的短短一年多裡，俄羅斯已為北韓的軍隊部署支付逾6億美元(約46.9億港元)。
一名在2月訪問烏克蘭的南韓議員提交報告指，約1萬北韓特種部隊仍留在俄烏的戰鬥區域。此外，估計1萬名工程兵及數以百計無人機操作員及部隊，正在前線提供作戰支援。據報，北韓計劃再派遣3萬士兵支援俄羅斯。
據稱，這些在俄烏戰爭中作戰的北韓士兵每月可獲得約2,000美元(約15,659港元)報酬，加上高達1萬美元(約7.8萬港元)撫卹金。而南韓國家情報院一份報告指出，截至2月，已有約6,000名北韓士兵陣亡或受傷。