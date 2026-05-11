日媒：北韓大發俄烏戰爭財 兵援俄羅斯3年料獲外匯及能源130億美元

日媒報道，北韓因支援俄羅斯入侵烏克蘭而獲得「前所未有的」意外之財，透過提供武器和兵力換取外匯及能源供應，估計3年內賺取高達130億美元(約1,017.7億港元)，幾乎等於北韓整年的國民生產總值(GDP)。

日經亞洲(Nikkei Asia)報道，俄羅斯本月9日舉行紀念二戰戰勝納粹德國的年度閱兵，但今年卻不見往年出現的地面軍備，對此專家認為，俄羅斯需要將主力武器部署在俄烏戰爭前線，但也擔心遭到烏克蘭攻擊。

北韓軍隊首次參與這場俄羅斯閱兵，這反映出，在俄羅斯面臨軍事物資長期短缺的情況下，莫斯科對平壤的依賴愈來愈重。