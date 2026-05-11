遊客接連違規攀登富士山　市長：有事千祈唔好求救

日本富士山要到7月才開放登山，不過仍有大量的旅客在路線非開放時間攀山，並不時出現事故。鄰近富士宮市的市長在今日（11日）的記者會中就指，遊客不要妄想迷路就可以獲得救助，在違規登山之下就不應獲得救援。同時他認為應仿傚琦玉縣，對未有做好準備的登山者，作出救援收費。

富士宮市是靜岡縣登上富士山的其中一個路線的入口，富士宮市的市長須藤秀忠在記者會上指出：「如果覺得這不是個人的問題，在山上迷路時就應該被救援，這想法是荒謬的。」他指再指：「這就不應該要求救援。」事實上，近年外國遊客增加，不少旅客明知山路封鎖仍強行登山，在今年初就有中國遊客違規登山獲救後，竟再度自行上山拾手機，然後又一次遇難求救。須藤市長為救援隊指：「他們是冒著生命危險執行任務。只是到目前為止，幸好沒發生二次事故，但如果發生，隊員們的家人和上級都無法容忍，他們會非常憤怒。這不是開玩笑，我希望他們停止這種行為。」他表明：「不只是要禁止走縣的路線，而是不要攀山。」