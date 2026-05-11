新加坡前異見者余澎杉被指猥褻女生　中國籍青年涉打人被起訴

新加坡起訴一名擁有新加坡永久居民身份的18歲中國籍青年黃俊浩（Bosco Chun Ho Wang，音譯），他被指日前在新加坡的一個動漫節活動場外，襲擊27歲的前新加坡異見者余澎杉（Amos Yee）。余被指曾騷擾女性，因而被裝扮成《咒術迴戰》虎杖悠仁的青年毆打。

事件發生在上星期六（9日）新加坡的新達城國際會議展覽中心，當地舉行的是新加坡「同人市集」的活動，不過余被主辦單位禁止入場。根據媒體報道，在下午2時10分，余被角色扮演的青年黃俊浩襲擊，當中包括用拳及腳踢，從網上的相片顯示，余澎杉被打至流血。據新加坡報道指，黃姓青年以一項擾亂公眾秩序以及蓄意傷人而被拘捕，當中傷人罪可以面對3年刑期及5,000新加坡元的處分，而擾亂公眾秩序則面臨最高2,000新加坡元的罰款。