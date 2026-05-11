研究：工時過長恐致肥胖 專家再倡每周工作4天 換取健康生活模式

一項國際研究顯示，工作時間愈長的人愈容易肥胖，而減少工時，可能有助維持正常體重。倡議者指，朝九晚五、一周5天工作制已有百年歷史，現在應該作出改變。 英國《衛報》報道，在土耳其伊斯坦堡舉行的歐洲肥胖大會(European Congress on Obesity)發表的一項國際研究指出，美國、墨西哥及哥倫比亞等一年計總工時較長的國家，肥胖率相對較高，即使北歐國家平均攝取熱量及油脂都高於拉丁美洲國家。 這項研究比較1990年至2022年間，33個經濟合作及發展組織(OECD)國家的工時模式和肥胖率。結果顯示，一年計總工時每減少1%，與肥胖率下降0.16%有關。研究員認為，缺乏運動時間以及受到工作壓力，或可解釋為何工時較長的人更容易發胖。

澳洲昆士蘭大學學者Pradeepa Korale-Gedara解釋，壓力會提高皮質醇濃度，使人體儲存更多脂肪，而長時間工作也可能讓人缺乏消耗熱量的機會。她提出減少工時可能帶來的健康生活模式：「當人們工作與生活取得平衡時，生活品質也會較好。他們壓力較小，更會注意進食營養均衡的食物，也有更多時間做體能活動。」

儘管研究員強調，這項研究並未證明因果關係，各國所得差異也可能是影響因素，但研究結果已促使專家再次呼籲英國推動「每周工作4天制」。在英國，約200間公司採取這種工作模式。 英國國家統計局統計顯示，自新冠疫情以來，已有逾20萬勞工改為每周工作4天。倡議者指出：「每周工作4天並支取全薪，將讓數以百萬計的人有更多時間改變生活習慣並做出更健康的選擇，或可大幅降低英國肥胖率。」 英國雷丁大學心理學家Rita Fontinha亦指出，肥胖與「時間貧窮」有密切關係，「如果一個人打兩份工或工時較長，沒有精力下廚，就更容易購買包裝或加工食品(來吃)」。每周工作4天或其他縮短工時的方式，可能有助人們在飲食、運動與睡眠方面做出更健康的選擇。